English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
بلجيكا

بلجيكا تعتقل أربعة أشخاص في مداهمات استهدفت شبكة إجرامية تدار من دبي

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
أنتويرب
أنتويرب   -   حقوق النشر  Pixabay

اعتقلت الشرطة البلجيكية أربعة مشتبه بهم خلال عدة مداهمات في أنتويرب لارتباطهم بشبكة للاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال يرجح أنها تدار من دبي، بحسب ما أعلنت السلطات الجمعة.

أمر قاض بأن يبقى ثلاثة من المشتبه بهم أعمارهم 32 و37 و39 عاماً قيد الاعتقال. ومثل اثنان منهم أمام المحكمة الجمعة.

ونُفذت المداهمات الثلاثاء إثر معلومات تم الحصول عليها من نظام "سكاي إي سي سي" المشفر للهواتف والذي اخترقته قوات تطبيق القانون في العديد من البلدان قبل عامين، وفقًا لمكتب المدعي العام في أنتويرب.

صادرت الشرطة أجهزة لعد النقود وأجهزة تعقب وتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) وأكثر من 900 ألف يورو نقداً بالإضافة إلى ساعات ثمينة وسيارات فارهة في عمليات بحث طالت 21 عنواناً.

قال المدعون إن التحقيق ركز على "ميسّر مالي" في أنتويرب يعمل مع الشبكة الإجرامية التي يُرجح انها جمعت 15 مليون يورو منذ بداية عام 2021.

ميناء أنتويرب هو أحد المنافذ الرئيسية لدخول المخدرات إلى أوروبا، وقال المدعون العامون إن الجماعات الإجرامية الناشطة هناك تخضع لمراقبة متزايدة من دبي أو تركيا.