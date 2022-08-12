بلجيكا تعتقل أربعة أشخاص في مداهمات استهدفت شبكة إجرامية تدار من دبي

اعتقلت الشرطة البلجيكية أربعة مشتبه بهم خلال عدة مداهمات في أنتويرب لارتباطهم بشبكة للاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال يرجح أنها تدار من دبي، بحسب ما أعلنت السلطات الجمعة.

أمر قاض بأن يبقى ثلاثة من المشتبه بهم أعمارهم 32 و37 و39 عاماً قيد الاعتقال. ومثل اثنان منهم أمام المحكمة الجمعة.

ونُفذت المداهمات الثلاثاء إثر معلومات تم الحصول عليها من نظام "سكاي إي سي سي" المشفر للهواتف والذي اخترقته قوات تطبيق القانون في العديد من البلدان قبل عامين، وفقًا لمكتب المدعي العام في أنتويرب.

صادرت الشرطة أجهزة لعد النقود وأجهزة تعقب وتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) وأكثر من 900 ألف يورو نقداً بالإضافة إلى ساعات ثمينة وسيارات فارهة في عمليات بحث طالت 21 عنواناً.

قال المدعون إن التحقيق ركز على "ميسّر مالي" في أنتويرب يعمل مع الشبكة الإجرامية التي يُرجح انها جمعت 15 مليون يورو منذ بداية عام 2021.

ميناء أنتويرب هو أحد المنافذ الرئيسية لدخول المخدرات إلى أوروبا، وقال المدعون العامون إن الجماعات الإجرامية الناشطة هناك تخضع لمراقبة متزايدة من دبي أو تركيا.