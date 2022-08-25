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أستراليا

وفاة مصور حرب فيتنام الشهير تيم بيج عن 78 عاماً

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بقلم:  يورونيوز
تيم بيج، مصور حربي سابق، يلقي خطابا خلال إزاحة الستار عن لوحة تذكارية مخصصة للصحفيين الذين قتلوا وفقدوا في الحرب الكمبودية 1970-75، في بنوم بنه، كمبوديا، في 6 فبراير 2013.
تيم بيج، مصور حربي سابق، يلقي خطابا خلال إزاحة الستار عن لوحة تذكارية مخصصة للصحفيين الذين قتلوا وفقدوا في الحرب الكمبودية 1970-75، في بنوم بنه، كمبوديا، في 6 فبراير 2013.   -   حقوق النشر  Heng Sinith/AP

توفي مصور حرب فيتنام الشهير تيم بيج، الأربعاء، في منزله الأسترالي عن عمر يناهز 78 عاماً، إثر صراع مع سرطان الكبد، بعد مسيرة مهنية حافلة أشاد بها زملاء سابقون له وصفوه بـ"المعلم" و"صاحب الموهبة الاستثنائية".

قام بيج بتغطية الكثير من الأحداث خلال أكثر من نصف قرن، إلا أن سلسلة الصور المؤثرة التي التقطتها عدسته خلال حرب فيتنام ولاوس وكمبوديا في ستينيات وسبعينيات من القرن الماضي تعتبر أشهر وأهم أعماله. 

JEFF WIDENER/AP1991
المصور البريطاني تيم بيج محاط بأطفال كمبوديين في كشك قهوة في شيمبو، كمبوديا، في 27 نوفمبر 1991JEFF WIDENER/AP1991

وُلِد في تونبريدج ويلز في إنجلترا في 25 مايو 1944. ونشأ على يد أسرة حاضنة بعد وفاة والده الذي كان يعمل في البحرية التجارية إثر هجوم بغواصة في شمال المحيط الأطلسي. وفي عام 1962، سافر عبر أوروبا والشرق الأوسط ثم آسيا حيث بدأ تصوير حرب أهلية في لاوس.

وبالإضافة إلى حروب الهند الصينية، غطى بيج النزاعات في أفغانستان وجزر سليمان وإسرائيل والبوسنة وتيمور الشرقية. ونشر عشرات الكتب التي يتحدث فيها عن مغامراته وتجاربه في الحرب والموسيقى.

واشتهر المصور البريطاني بكاميرا "ليكا" المعلقة على كتفه والسيجارة بين شفتيه. وقد ألهمت موهبته ومهارته الفوتوغرافية جيلا كاملا من المصورين في كل أنحاء العالم.