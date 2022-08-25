مونديال قطر: تذاكر مبارتين للأرجنتين ضدّ السعودية والمكسيك الأكثر مبيعاً

أعلن الرئيس التنفيذي لمونديال قطر 2022 ناصر الخاطر أن مباراتي الأرجنتين مع المكسيك والسعودية هما الأكثر مبيعاً حتى الآن، قبيل أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق العرس الكروي العالمي الأول في الشرق الأوسط.

وقال الخاطر في حوار مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) على تويتر الأربعاء إن "الإقبال والطلب على التذاكر مهول (...) بحسب فيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم)، كانوا مندهشين".

وأشار إلى أن "مباراة السعودية والأرجنتين في لوسيل هي ثاني أكثر مباراة عليها طلب ونفذت تذاكرها في المرحلة الثانية (...) وطبعاً الأرجنتين والمكسيك في المقام الأول". وأضاف أن هناك "خططاً لنقل بعض الجمهور السعودي بحافلات من المنافذ الحدودية إلى الملاعب".

وبلغ عدد التذاكر المباعة لمباريات مونديال قطر 2.45 مليون، بينها نصف مليون الشهر الماضي، قبل مرحلة البيع النهائية، بحسب ما أعلن فيفا الأسبوع الماضي.

وهناك 3 ملايين تذكرة متوافرة لمونديال 2022، ويتوافق الرقم 2.45 مليون مع التذاكر المباعة لجميع الفئات (الجماهير، شركاء فيفا، الاتحادات، الضيافة...).

وأشار الخاطر في هذا السياق، إلى أنه "سيكون هناك مرحلة ثالثة وأخيرة لبيع التذاكر"، لافتاً إلى أن عائدات البطولة "قد تصل إلى نحو 6 مليارات دولار وفق تقديرات فيفا".

وسيُعلن فيفا عن موعد انطلاق مرحلة مبيعات "اللحظة الأخيرة" في أواخر أيلول/سبتمبر، بمبدأ من يأتي أولا يُخدم أولا أيضاً. وستنطلق المبيعات في أكشاك التذاكر بالدوحة بعد إطلاق مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة.

ويتوقع قدوم أكثر من مليون زائر خلال فترة المونديال بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر، إلى الدولة الخليجية الغنية بالغاز، البالغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة والتي تستضيف أول مونديال في التاريخ في الشرق الأوسط.