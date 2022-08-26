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الولايات المتحدة الأمريكية

اتفاق بين "سبيس أكس" و"تي موبيل" لتوفير التغطية الخلوية في كل بقاع العالم

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بقلم:  يورونيوز
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إيلون ماسك مع الرئيس التنفيذي لشركة تي موبيل مايك سيفرت
إيلون ماسك مع الرئيس التنفيذي لشركة تي موبيل مايك سيفرت   -   حقوق النشر  Miguel Roberts/Copyright-2022

أبرمت شركة سبيس إكس "SpaceX" التي يملكها الملياردير إيلون ماسك اتفاقا مع شركة الهواتف تي موبيل "T-Mobile"، وقال ماسك بموجب الاتفاق شركة الهواتف ستتصل بأقمار SpaceX's Starlink التي ستنطلق العام القادم لتوفير تغطية الهواتف المحمولة حتى في المناطق النائية.

ستبدأ الخدمة الجديدة التي تستفيد من شبكة SpaceX المكونة من آلاف الأقمار الصناعية في تقديم خدمة الرسائل النصية اعتبارا من أواخر عام 2023، ويتوقع أن تتبع بخدمة المكالمات الصوتية وخدمة البيانات لاحقا.

وقال ماسك إن الخدمة ستنقذ الأرواح فلن يبقى مكان في العالم بدون تغطية، وضرب مثالاً على المتنزهين الذين ضاعوا وأصبحوا غير قادرين على طلب المساعدة.