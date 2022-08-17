إيلون ماسك يقول إنه كان يمزح بشأن شراء مانشستر يونايتد

قال إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إنه كان يمزح عندما أعلن في تغريدة عزمه شراء نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكتب ماسك في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر : "أيضا، أنا أشتري مانشستر يونايتد، أهلا بكم".

وعندما سأله أحد المستخدمين حول مدى جدية شراء النادي، رد ماسك "لا، هذه مزحة مستمرة منذ فترة طويلة في تويتر. لن أشتري أي فريق رياضي".

ويملك ماسك تاريخا من التغريدات غير ذات صلة.

وكان ماسك قدم عرضا لتويتر في نهاية نيسان/أبريل ثم وقع صفقة تنص على منح الشبكة 54,20 دولارًا للسهم الواحد. وقد ألغاها من جانب واحد في أوائل تموز/يوليو مؤكدا أن الشركة التي تتخذ في سان فرانسيسكو مقرا لها كذبت بشأن نسبة الحسابات الآلية والعشوائية على نظامها الأساسي.

وبعتبر مانشستر يونايتد أحد أبرز الأندية في العالم، ونال لقب الدوري الإنجليزي 20 مرة بالإضافة إلى كأس أوروبا (دوري أبطال أوروبا) 3 مرات.

واستهل يونايتد الموسم الجديد بشكل كارثي إذ خسر 2-1 أمام ضيفه برايتون آند هوف ألبيون، قبل أن يتلقى هزيمة ثقيلة 4-صفر أمام برنتفورد.

وتبلغ القيمة السوقية للنادي الإنجليزي 2.08 مليار جنيه استرليني.

وشهدت الأعوام الأخيرة احتجاجات من جماهير يونايتد على عائلة جليزر، التي اشترت النادي في 2005 مقابل 790 مليون جنيه استرليني 955.51 مليون دولار)، بسبب تراجعه في الدوري.

واكتسبت الاحتجاجات على العائلة الزخم في العام الماضي بعد قرار يونايتد بالمشاركة في مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي انهار بعد أيام من إعلانه.

وكانت بعض الجماهير طالبت ماسك بشراء يونايتد بدلا من تويتر.

ويحاول ماسك التراجع عن صفقة شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار، وهو الأمر الذي دفع الشركة لمقاضاته.