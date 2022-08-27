English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
الولايات المتحدة الأمريكية

اتهام رجل من ولاية نيو مكسيكو بالتخطيط لإنشاء مركز تدريب للدولة الإسلامية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
أمام مقر وزارة العدل في واشنطن (أرشيف)
أمام مقر وزارة العدل في واشنطن (أرشيف)   -   حقوق النشر  Cliff Owen/(C)Cliff Owen

قالت وزارة العدل الأمريكية أمس الجمعة إن رجلا من ولاية نيو مكسيكو اتُهم بمحاولة إنشاء مركز تدريب للأشخاص الراغبين في القتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية.

واتهمت هيئة محلفين اتحادية كبرى في 23 أغسطس-آب هيرمان ليفون ويلسون (45 عاماً) من ألباكركي بمحاولة تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية من خلال إنشاء "مركز للدولة الإسلامية" في نيو مكسيكو، وفقا لبيان وزارة العدل.

وذكر البيان أن الهدف من إنشاء المركز كان تعليم أيدلوجية تنظيم الدولة الإسلامية وتوفير التدريب على "المناورات التكتيكية وفنون الدفاع عن النفس" والعمل كملاذ آمن للأفراد الذين يستعدون للسفر والقتال باسم التنظيم في الولايات المتحدة وخارجها.

وقال البيان إن ويلسون، المعروف أيضاً باسم بلال عبد الله، ساعد في إدارة منصة على الإنترنت روجت للتجنيد في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية وناقشت شن هجمات في الولايات المتحدة وخارجها.

ولم يرد ديفون فوكس، المحامي العام الاتحادي الذي يمثل ويلسون، على الفور على طلب للتعليق.

وقال ممثلو الادعاء إن رجلين حُكم عليهما في-يوليو تموز بتهمة تقديم الدعم لتنظيم الدولة الإسلامية قالا إن ويلسون أدخلهما في التنظيم.