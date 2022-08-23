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الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة.. هيئة محلفين في نيو مكسيكو تتهم لاجئا أفغانيا بقتل مسلمين

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بقلم:  يورونيوز
اللاجئ الأفغاني محمد سيد المتهم بقتل 4 رجال مسلمين في ألباكركي، أثناء إنزاله من سيارة الشرطة لتوقيفه في سجن بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، 12 أغسطس 2022.
اللاجئ الأفغاني محمد سيد المتهم بقتل 4 رجال مسلمين في ألباكركي، أثناء إنزاله من سيارة الشرطة لتوقيفه في سجن بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، 12 أغسطس 2022.   -   حقوق النشر  AP Photo

وجهت هيئة محلفين في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية يوم الاثنين ثلاث تهم بالقتل وأربع تهم بالتلاعب بالأدلة إلى المشتبه به الرئيسي في قتل أربعة رجال مسلمين في ألباكركي.

واتهمت هيئة المحلفين في مقاطعة برناليلو اللاجئ الأفغاني محمد سيد بقتل نعيم حسين (25 عاما) وأفتاب حسين (41 عاما) ومحمد أفضل حسين (27 عاما).

وقالت الشرطة إن سيد هو المشتبه به الرئيسي في مقتل رابع يدعى محمد أحمدي في نوفمبر تشرين الثاني 2021.

ولم يرد توماس كلارك، محامي سيد، بعد على طلب للتعليق.

وقال مكتب المدعي العام بمقاطعة برناليلو راؤول توريز إنه يعمل مع الشرطة للتحقيق في تورط سيد المحتمل في جريمة قتل أحمدي.

وقالت جماعات حقوقية إن الدافع وراء جرائم القتل طائفي. فثلاثة من الضحايا من الشيعة في حين أن سيد من السنة.

ومع ذلك، قال أشخاص يعرفون الضحايا وسيد إن عمليات القتل مرتبطة في المقام الأول بنزاعات شخصية أو برغبة في الانتقام.

المصادر الإضافية • رويترز