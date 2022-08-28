شاهد: عودة كرنفال "نوتنغ هيل" إلى غرب لندن بعد عامين من الغياب

ارتفعت أصوات الموسيقى بشوارع غرب لندن مع عودة كرنفال "نوتنغ هيل" الشهير والملون بعد عامين من إلغاء قواعد كوفيد-19. وينطلق الكرنفال بموكب الأطفال في الصباح حيث تقام ورش عمل عائلية من تنظيم المجتمعات المحلية لتخفيف التوترات بلندن المنقسمة عرقياً خلال فترة الستينيات، وقد أصبح الآن احتفال مشهور عالميًا بالهوية البريطانية الأفرو-كاريبية.

الفنان كولين سالمون قال: "إنه أفضل شعور ... يبدو الأمر وكأن عيد الميلاد قد تم إلغاؤه، والآن نشهد العودة. أعتقد أن الجميع مستعد للاحتفال ... لقد مرت سنوات صعبة ونحتاج إلى الاحتفال لنشعر بالتحسن. لذلك إذا كنت موجودًا، انزل وانضم إلينا. وإذا لم تتمكن استمع للموسيقى ودع روحك تحلق عاليا".

كرنفال "نوتنغ هيل" هو مهرجان شوارع مجاني يحتفي بالمجتمع الكاريبي في المملكة المتحدة. وهو أكبر مهرجان شوارع في أوروبا وثاني أكبر كرنفال في العالم بعد كرنفال ريو.

وفي كل عام، يستقطب المهرجان إيقاعات وأزياء انتقائية وملونة ومثيرة، بالإضافة إلى موكب رائع للغاية. انطلق الكرنفال في عام 1966، وبعد توقف دام ثلاث سنوات، من المتوقع أن يكون هذا العام أكبر وأفضل من أي وقت مضى، مع وجود فرق موسيقى وأنظمة صوتية أكثر.

وبدأ الكرنفال يوم السبت بموسيقى حية واجواء كاريبية. ويوم الأحد هو اليوم الثاني ويوم العائلة في المهرجان وغالبًا ما يكون مزدحمًا للغاية ويبدأ من السادسة صباحًا مع فرق موسيقية وطبول أفارقة يتجولون في الشوارع. ويوم الاثنين ستتجول أكثر من 80 فرقة بأزياء رائعة في خلال العرض الرئيسي.