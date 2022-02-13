انطلاق "كرنفال الأمل" في مدينة البندقية مع تراجع مخاوف كوفيد

غمرت البهجة الآلاف مع انطلاق احتفالات الكرنفال السنوي السبت في مدينة البندقية الإيطالية إيذانا بعودة بطيئة إلى الحياة الطبيعية بعد أن قوضت جائحة كوفيد-19 النسختين السابقتين من الكرنفال.

في عام 2020 تقلص كرنفال البندقية، الذي يجذب السائحين من مختلف أنحاء العالم، وذلك بعد ظهور الجائحة في إيطاليا في فبراير- شباط من ذلك العام، ثم ألغي في العام التالي مع مساعي الحكومة لاحتواء الوباء.

وقال كريستيان سكاليسي أحد سكان البندقية خلال الكرنفال يوم‭ ‬السبت "هذا كرنفال الأمل... (جائحة) كوفيد تنتهي ونأمل في العودة إلى حياتنا كما كانت دائما".