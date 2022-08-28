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تركيا

هل قامت اليونان بعمل عدائي ضدّ طائرات تركية؟

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بقلم:  يورونيوز
أرشيف
أرشيف   -   حقوق النشر  Thanassis Stavrakis/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

أعلنت تركيا أن طائرات تركية كانت في مهمّة ببحر إيجه وفي شرق البحر المتوسط استُهدفت بنظام الدفاع الجوّي "اس-300" لليونان، مندّدة بـ"عمل عدائي".

وقام نظام الدفاع الجوّي اليوناني المتمركز في جزيرة كريت بـ"إغلاق" أجهزة الاستشعار المنصوبة على طائرات "اف-16" التركية التي كانت تجري الثلاثاء الماضي مهمّة استطلاع على علوّ 10 آلاف قدم غرب جزيرة رودس، وفق ما أفادت مصادر في وزارة الدفاع التركية.

وأكّدت بعض المصادر أن هذه الخطوة توازي "عملا عدائيا" بحسب قواعد الاشتباك في حلف شمال الأطلسي (ناتو). غير أن الطائرات التركية "نفّذت مهمّتها وعادت إلى قاعدتها سالمة".

وكانت أنقرة قد اشتكت في الأشهر الأخيرة من أعمال لليونان وصفتها بالاستفزازية والمضرّة بجهود السلام.

وبين الدولتين الجارتين والعضوين في الناتو، خلافات تعود للماضي حول الحدود البحرية والجوية تدفع القوّات الجوية إلى تنفيذ دوريات ومهمّات اعتراضية بوتيرة شبه يومية، لا سيّما في محيط الجزر اليونانية القريبة من السواحل التركية.

وتتّهم أثينا أنقرة بإرسال طائراتها للتحليق فوق الجزر اليونانية. وتؤّكد تركيا من جهتها أن اليونان تحشد جنودا في جزر من بحر إيجه، بما يخالف معاهدات السلام المبرمة في أعقاب الحربين العالميتين.

المصادر الإضافية • أ ف ب