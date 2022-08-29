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الضفة الغربية

وزارة: مقتل 85 فلسطينياً خلال عمليات إسرائيلية في الضفة والقدس الشرقية منذ بداية العام

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بقلم:  يورونيوز
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جنازة فلسطيني في الضفة الغربية
جنازة فلسطيني في الضفة الغربية   -   حقوق النشر  AP Photo/Majdi Mohammed

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مداهمات القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 85 فلسطينياً خلال العام الجاري وهي أعلى حصيلة بالأراضي المحتلة منذ العام 2016.

وتضمنت الحصيلة الفلسطينية الأشخاص الذين نفذوا عمليات داخل العمق الإسرائيلي، بالإضافة إلى مدنيين وشباب تظاهروا اعتراضاً على عمليات القوات الإسرائيلية في مناطقهم.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن الأغلبية العظمى من الذين قُتلوا من "المسلحين أو راشقي الحجارة الذين عرضوا الجنود للخطر"ن فيما تؤكد السلطات الفلسطينية أن تلك المداهمات تهدف إلى تدعيم السيطرة الإسرائيلية على المناطق التي احتلتها عام 1967.

وكانت إسرائيل قد تخلت عن بعض المناطق بالضفة طبقاً لاتفاقيات السلام الموقعة خلال تسعينيات القرن الماضي، ولكن الجانب الفلسطيني يقول إن إسرائيل تسعى للتحكم بها مرة أخرى.

وزادت إسرائيل من عدد مداهماتها خلال الأشهر الماضية عقب مقتل 17 شخصاً على يد فلسطينيين بعضهم من الضفة الغربية. وعلى الرغم من توقف العمليات الفلسطينية منذ مايو – أيار الماضي، استمرت المداهمات الإسرائيلية في الضفة الغربية.