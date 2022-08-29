وزارة: مقتل 85 فلسطينياً خلال عمليات إسرائيلية في الضفة والقدس الشرقية منذ بداية العام

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مداهمات القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 85 فلسطينياً خلال العام الجاري وهي أعلى حصيلة بالأراضي المحتلة منذ العام 2016.

وتضمنت الحصيلة الفلسطينية الأشخاص الذين نفذوا عمليات داخل العمق الإسرائيلي، بالإضافة إلى مدنيين وشباب تظاهروا اعتراضاً على عمليات القوات الإسرائيلية في مناطقهم.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن الأغلبية العظمى من الذين قُتلوا من "المسلحين أو راشقي الحجارة الذين عرضوا الجنود للخطر"ن فيما تؤكد السلطات الفلسطينية أن تلك المداهمات تهدف إلى تدعيم السيطرة الإسرائيلية على المناطق التي احتلتها عام 1967.

وكانت إسرائيل قد تخلت عن بعض المناطق بالضفة طبقاً لاتفاقيات السلام الموقعة خلال تسعينيات القرن الماضي، ولكن الجانب الفلسطيني يقول إن إسرائيل تسعى للتحكم بها مرة أخرى.

وزادت إسرائيل من عدد مداهماتها خلال الأشهر الماضية عقب مقتل 17 شخصاً على يد فلسطينيين بعضهم من الضفة الغربية. وعلى الرغم من توقف العمليات الفلسطينية منذ مايو – أيار الماضي، استمرت المداهمات الإسرائيلية في الضفة الغربية.