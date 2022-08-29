إير فرانس توقف طيارين اثنين عن العمل إثر مشاجرة بالأيدي داخل قمرة القيادة

أعلنت شركة الطيران الفرنسية "إير فرانس" إيقاف طيارين اثنين عن العمل إثر مشاجرة بينهم داخل قمرة القيادة أثناء رحلة من باريس إلى جنيف في يونيو – حزيران الماضي.

وقالت صحيفة "لا تريبون" الفرنسية إن الطيارين اشتبكا وضرب أحدهما الآخر عقب إقلاع رحلتهما بقليل مما اضطر أفراد الطاقم إلى التدخل بينهما.

وطبقاً لنتائج التحقيق الذي أعلنته الشركة، بقت إحدى المضيفات داخل قمرة القيادة طوال ما تبقى من الرحلة لضمان عدم تكرار الشجار بين الطيارين.

إلا أن الواقعة لم تؤثر على مجرى الرحلة التي هبطت بسلام في سويسرا.

وينتظر الطياران قرار الشركة النهائي بشأنها بعد وصفها سلوكهما بالـ"غير مناسب على الإطلاق".

وجاء الإعلان عن الواقعة ضمن تحقيق موسع أجرته إير فرانس بناء على توصيات مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني الفرنسي لمتابعة إجراءات السلامة المتبعة على متن رحلاتها.