ألمانيا وفرنسا تعارضان فرض حظر على دخول الروس إلى الاتحاد الأوروبي

قالت ألمانيا وفرنسا إن على الاتحاد الأوروبي ألا يمنع السياح الروس من زيارة دول التكتل، وذلك قبيل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في براغ والذي سيناقش مطالب دول البلطيق وبعض الدول الأعضاء الأخرى بحظر منح التأشيرات لمواطني روسيا.

وذكرت وثيقة فرنسية ألمانية اطلعت عليها رويترز يوم الثلاثاء "مع تفهم مخاوف بعض الدول الأعضاء في هذا السياق، يجب ألا نقلل من أهمية قوة التغيير الناشئة من تجربة العيش تحت ظل الأنظمة الديمقراطية بشكل مباشر، وخاصة للأجيال القادمة".

وأضافت الوثيقة "يجب أن تعكس سياسات التأشيرات الخاصة بنا ذلك وأن تستمر في السماح بالتواصل بين مواطني دول الاتحاد الأوروبي والمواطنين الروس غير المرتبطين بالحكومة الروسية".

وفي وقت لاحق يوم الثلاثاء، سيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع يستمر يومين في براغ.