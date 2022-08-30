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العالم

ألمانيا وفرنسا تعارضان فرض حظر على دخول الروس إلى الاتحاد الأوروبي

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بقلم:  يورونيوز
مواطنات روسيات يحملن جوازات سفرهن
مواطنات روسيات يحملن جوازات سفرهن   -   حقوق النشر  AP Photo

قالت ألمانيا وفرنسا إن على الاتحاد الأوروبي ألا يمنع السياح الروس من زيارة دول التكتل، وذلك قبيل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في براغ والذي سيناقش مطالب دول البلطيق وبعض الدول الأعضاء الأخرى بحظر منح التأشيرات لمواطني روسيا.

وذكرت وثيقة فرنسية ألمانية اطلعت عليها رويترز يوم الثلاثاء "مع تفهم مخاوف بعض الدول الأعضاء في هذا السياق، يجب ألا نقلل من أهمية قوة التغيير الناشئة من تجربة العيش تحت ظل الأنظمة الديمقراطية بشكل مباشر، وخاصة للأجيال القادمة".

وأضافت الوثيقة "يجب أن تعكس سياسات التأشيرات الخاصة بنا ذلك وأن تستمر في السماح بالتواصل بين مواطني دول الاتحاد الأوروبي والمواطنين الروس غير المرتبطين بالحكومة الروسية".

وفي وقت لاحق يوم الثلاثاء، سيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع يستمر يومين في براغ.

المصادر الإضافية • رويترز