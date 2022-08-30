البنتاغون: الدفعة الأولى من مئات الطائرات الإيرانية المسيرة وصلت إلى روسيا

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، الثلاثاء، إن شحنة أولى من الطائرات الحربية المسيرة التي صُنعت في إيران، وصلت إلى الأراضي الروسية.

وأكد تود بريسيلي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية لموقع بوليتيكو، أن موسكو تلقت نوعين من الطائرات المسيّرة من طهران، الأول من طراز "مهاجر-6" والثاني من طراز "شاهد" الذي صدرت منه عدة أنواع.

وتأتي الدفعة الأولى ضمن صفقة ستستورد موسكو بموجبها "مئات" الطائرات المسيرة من مختلف الأنواع لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا، بحسب ما يقوله الجانب الأمريكي.

غير أن بريسيلي أوضح أن هناك معلومات استخباراتية بحوزة وزارته تشير إلى الطيارات المسيرة واجهت مشاكل "وعدداً من الإخفاقات"، مضيفاً أن القوات الروسية في أوكرانيا تعاني من نقص في الإمدادات بسبب العقوبات الغربية.

وأشار بريسيلي إلى أن ذلك يدفع روسيا إلى الاعتماد على دول مثل إيران لسد احتياجاتها، موضحاً أن دول المنطقة بالأخص والمجتمع الدولي يجب أن ينظرا إلى توطيد العلاقات بين موسكو وطهران على أنه "تهديد عميق".

وأضاف بريسيلي قائلاً: "سنعزز بقوة جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على تجارة الأسلحة الروسية والإيرانية وسنقف إلى جانب حلفائنا وشركائنا في المنطقة ضدّ التهديدات الإيرانية".

وكان مسؤولون أمريكيون كبار قالوا منذ أسابيع إن طهران تستعد لتسليم "عدة مئات من الطائرات المسيرة لروسيا، بما فيها تلك القادرة على حمل ذخيرة، من أجل استخدامها في المعارك الدائرة في أوكرانيا".

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي إن روسيا أرسلت مشغلين إلى إيران، كجزء من الصفقة، للتدرب على كيفية استخدام تلك الطائرات.

وكانت روسيا أطلقت قمراً اصطناعياً إيرانياً سابقاً هذا الشهر، وذكرت تقارير أنه يتميّز بـ"قدرات تجسسية عالية".