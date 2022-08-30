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الضفة الغربية

إصابة إسرائيليين اثنين بالرصاص قرب قبر يوسف في الضفة الغربية المحتلة

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بقلم:  يورونيوز
سيارة يهود إسرائيليين تسللوا إلى نابلس بالضفة الغربية المحتلة في 30 أغسطس 2022
سيارة يهود إسرائيليين تسللوا إلى نابلس بالضفة الغربية المحتلة في 30 أغسطس 2022   -   حقوق النشر  أ ف ب

أصيب إسرائيليان بالرصاص الثلاثاء بعدما توجها "من دون تنسيق" مسبق إلى قبر يوسف في مدينة نابلس الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة على ما أفاد مسؤولون. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن مواطنين إسرائيليين دخلا صباح الثلاثاء "من دون تنسيق إلى مدينة نابلس (..) وأصيبا برصاص اطلق باتجاههما".

وأصيب الرجلان بجروح ونقلا إلى مستشفى في وسط إسرائيل على ما أفاد مسؤولون في الاجهزة الاستشفائية الإسرائيلية وكالة فرانس برس. وأوضح مصور لوكالة فرانس برس في المكان أن فلسطينيين أضرموا النار في سيارة الإسرائيليين في نابلس ولا يزال الوضع متوترا في المنطقة.

وقبر يوسف موقع يقدسه اليهود لاعتقادهم أنه يؤوي رفات النبي يوسف ابن يعقوب. ويعتقد الفلسطينيون أنه مقام لشيخ مسلم عاش حياته وتوفى أثناء الحكم العثماني.

يقع الموقع على مقربة من مخيمي بلاطة وعسكر للاجئين الفلسطينيين في شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة وتجري في أكثر الأحيان مواجهات حوله بين الجيش وشبان فلسطينيين.

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ويواكب الجيش الإسرائيلي مجموعات من المصلين الإسرائيليين لزيارة الموقع ويمنعهم من التوجه إليه بمفردهم.

المصادر الإضافية • أ ف ب