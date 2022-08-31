شاهد: أبرز المحطات خلال حكم آخر زعيم للاتحاد السوفييتي السابق ميخائيل غورباتشوف

توفي ميخائيل غورباتشيف الثلاثاء عن عمر ناهز الـ 91 عاما في روسيا جراء "مرض عضال وخطير"، على ما أعلن المستشفى حيث كان يعالج. وأتت وفاته آخر آخر زعيم للاتحاد السوفييتي السابقفي خضم الهجوم الذي يشنه الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين في اوكرانيا وقد باشره في 24 شباط/فبراير ويعتبره البعض محاولة جديدة لإحياء الامبراطورية الروسية.

في الفترة ما بين 1990 و1991 تولّى غورباتشوف منصب رئيس الاتّحاد السوفييتي قبل أن يضطر في النهاية إلى الاستقالة في 25 كانون الأول/ديسمبر، في خطوة أدّت لانهيار التكتّل.

في ما يأتي المحطات الكبرى من حكم ميخائيل غورباتشيف، منذ وصوله إلى منصب الأمين العام للحزب الشيوعي عام 1985 وحتى استقالته عام 1991.

1985

- 11 آذار/مارس: انتخاب ميخائيل غورباتشوف وهو يبلغ 54 عاما على رأس الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي.

- 15 تشرين الأول/أكتوبر: غورباتشوف يعرض خطة لإعادة الهيكلة الاقتصادية عرفت بخطة بالبيريسترويكا.

1986

- 26 نيسان/أبريل: انفجار في محطة تشيرنوبيل النووية في أوكرانيا. السلطة تخفي الكارثة على مدى أيام ما ساهم في تعرض مئات آلاف الأشخاص لإشعاعات.

- 23 كانون الأول/ديسمبر: عودة المعارض الحائز جائزة نوبل للسلام أندريه ساخاروف إلى موسكو بعد سبع سنوات في المنفى القسري في غوركي (نيجني نوفغورود).

1987

- 8 كانون الأول/ديسمبر: توقيع معاهدة إزالة الصواريخ النووية المتوسطة المدى في واشنطن خلال ثالث قمة بين رونالد ريغن وغورباتشيف.

1988

- 7 كانون الأول/ديسمبر: غورباتشوف يعلن في الأمم المتحدة في نيويورك أن الاتحاد السوفييتي سيخفض أحاديا عديد قواته في أوروبا الشرقية والشطر الأوروبي من الاتحاد السوفييتي بـ 500 ألف عنصر.

1989

- 15 شباط/فبراير: انتهاء انسحاب القوات السوفييتية من أفغانستان بعد حرب استمرت عشر سنوات.

- 16 أيار/مايو: قمة في بكين بين غورباتشوف والزعيم الصيني دينغ هسياو بينغ، أرست تطبيع العلاقات بعد خلاف استمر ثلاثين عاما.

- 12/15 حزيران/يونيو: غورباتشوف يعلن من بون (ألمانيا الاتحادية) حيث استقبل استقبالا حافلا أن جدار برلين سيسقط حين "تنتفي الظروف التي ولّدته".

- 7 تشرين الأول/أكتوبر: غورباتشوف يعلن في برلين الشرقية أمام الزعيم الألماني الشرقي إريش هونيكر أن "من يتأخر تعاقبه الحياة". وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر سقط جدار برلين.

- 1 كانون الأول/ديسمبر: لقاء تاريخي مع البابا يوحنا بولس الثاني.

1990

- 11 آذار/مارس: ليتوانيا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفييتي. وفي 13 كانون الثاني/يناير 1991 الدبابات السوفييتية تدخل فيلنيوس (14 قتيلا و700 جريح).

- 15 آذار/مارس: انتخاب غورباتشوف رئيسا للاتحاد السوفييتي لخمس سنوات، في منصب أنشئ حديثا.

- 16 تموز/يوليو: غورباتشوف والمستشار الألماني الغربي هلموت كول يتفقان على المانيا موحدة سيدة لها الحرية في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

- 15 تشرين الأول/أكتوبر: منح غورباتشوف جائزة نوبل للسلام.

1991

- 12 حزيران/يونيو: انتخاب بوريس يلتسين رئيسا لروسيا الاتحادية.

- 31 تموز/يوليو: توقيع معاهدة "ستارت" للحد من الأسلحة النووية الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي.

- 19/21 آب/أغسطس: محاولة انقلاب دبرها الشيوعيون المحافظون ضد غورباتشوف الذي كان موجودا في القرم. وأدى ذلك إلى تعليق الحزب الشيوعي وسرّع سقوط الاتحاد السوفييتي.

- 8 كانون الأول/ديسمبر: رؤساء روسيا وأوكرانيا وبيلاروس يعلنون في مينسك (بيلاروس) أن الاتحاد السوفييتي "لم يعد موجودا".

- 25 كانون الأول/ديسمبر: غورباتشوف يعلن "وقف مهامه" كرئيس للاتحاد السوفييتي.