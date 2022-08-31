فيديو: قادة العالم ينعون غورباتشوف "القائد النادر" السابق للاتحاد السوفييتي

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء عن أسفه لوفاة ميخائيل غورباتشوف، آخر زعيم للاتّحاد السوفييتي السابق، منوّهاً بـ"قائد نادر" ساهم في "جعل العالم أكثر أماناً".

وقال بايدن في بيان إنّ غورباتشوف "بصفته زعيماً لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية عمل مع الرئيس الأمريكي (رونالد ريغن) للحدّ من الترسانتين النوويتين لبلدينا، ممّا أراح الناس في جميع أنحاء العالم الذين كانوا يصلّون من أجل إنهاء سباق التسلّح النووي".

وأضاف أنّ الراحل و"بعد عقود من القمع السياسي الوحشي، اعتمد إصلاحات ديمقراطية" خلال قيادته الاتّحاد السوفييتي، معتبراً أنّ هذه "كانت تصرّفات قائد نادر - قائد لديه من الخيال ما يكفي ليرى أنّ مستقبلاً مختلفاً ممكن، ومن الشجاعة ما يكفي للمخاطرة بحياته المهنية كلّها لتحقيق ذلك".

وأضاف أنّ "النتيجة كانت عالماً أكثر أماناً وأكثر حرية لملايين الأشخاص".

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله يوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر عن خالص التعازي لوفاة غورباتشوف.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين إن غورباتشوف كان "زعيما موثوقا ومحترما لعب دورا حاسما في إنهاء الحرب الباردة وإسقاط الستار الحديدي". وأضافت في تغريدة: "لقد فتح الطريق لأوروبا حرة".

Mikhail Gorbachev was a trusted and respected leader. He played a crucial role to end the Cold War and bring down the Iron Curtain. It opened the way for a free Europe.



This legacy is one we will not forget.



R.I.P Mikhail Gorbachev — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 30, 2022

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غورباتشوف بـ"رجل السلام الذي فتحت خياراته طريقا إلى الحرية للروس".

Mes condoléances pour la disparition de Mikhaïl Gorbatchev, homme de paix dont les choix ont ouvert un chemin de liberté aux Russes. Son engagement pour la paix en Europe a changé notre histoire commune. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 30, 2022

من جهتها، قالت "مؤسسة ريغن" في تغريدة إنّها "حزينة لرحيل (...) رجل كان في يوم من الأيام خصماً سياسياً لرونالد ريغن وانتهى به الأمر ليصبح صديقاً له".

وتوفي آخر زعيم للاتحاد السوفييتي عن 91 عاماً مساء الثلاثاء في روسيا، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن المستشفى حيث كان يتعالج.

وقال "المستشفى المركزي العيادي" التابع للرئاسة الروسية في بيان أوردته وكالات "إنترفاكس" و"تاس" و"ريا نوفوستي" إنّه "مساء اليوم (الثلاثاء) وبعد صراع طويل مع مرض خطير، توفي ميخائيل سيرغييفيتش غورباتشوف".

وغورباتشوف الذي وصل إلى السلطة في 1985، أطلق سلسلة إصلاحات سياسية واقتصادية هدفت إلى تحديث الاتحاد السوفييتي الذي كان يعاني من أزمات حادّة.

الرئيس السوفياتي ميخائيل غورباتشوف خلال حفل توقيع معاهدة مع الرئيس رونالد ريغان في غرفة البيت الأبيض الشرقية، 8 ديسمبر 1987 AP PhotoAP Photo/Bob Daugherty

وكان غورباتشوف من أنصار التقارب مع الغرب وقد فاز في 1990 بجائزة نوبل للسلام لتفاوضه مع ريغن على اتفاقية تاريخية للحدّ من الأسلحة النووية، كما اعتُبر قراره بمنع الجيش السوفييتي من التدخّل للحؤول دون سقوط جدار برلين قبل عام من ذلك عاملاً أساسياً في الحفاظ على السلام.