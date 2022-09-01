في أولمبياد 2024.. سيارات أقل واعتماد أكبر على المترو

سيعمل المسؤولون عن تنظيم أولمبياد باريس الصيفي 2024 على التقليل من استخدام السيارات والحافلات خلال الحدث الرياضي الكبير مع التوصية باستخدام وسائل النقل العام خلال تنقلات الأفراد المشاركين في الدورة بهدف عدم زيادة التكاليف في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

وبعد زيارة تفقدية استمرت ثلاثة أيام قامت بها اللجنة الأولمبية الدولية للعاصمة الفرنسية قال إيتيين توبوا رئيس اللجنة المحلية المنظمة للدورة إن عدد المركبات التي ستستخدم في الدورة سيكون أقل مما كان عليه في أولمبياد طوكيو الأخير الذي حضره جمهور قليل كثيرا بسبب كوفيد-19.

وقال توبوا "سنخفض عدد المركبات بواقع يتراوح ما بين 30 بالمئة و40 بالمئة مقارنة بالدورة الأولمبية السابقة".

يبلغ معدل التضخم في فرنسا 5.8 بالمئة ويرجع هذا جزئيا إلى الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال بيير-أوليفييه بيكر-فيوجان رئيس لجنة التنسيق التابعة للجنة الأولمبية الدولية إنه يدرك جيدا أن جميع الدول تأثرت بسبب التضخم. وأضاف المسؤول "اليوم هناك مرونة كبيرة تسمح لباريس باستخدام شبكة النقل العام وأنظمة النقل الجماعي بأفضل صورة ممكنة".