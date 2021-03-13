مدينة فرنسية تقر مجانية المواصلات العامة للجميع خلال عطلات نهاية الأسبوع

أعلنت جوهانا رولاند، عمدة مدينة نانت ورئيسة مجلس المدينة عن قرار باتاحة وسائل النقل العام مجانا في المدينة خلال عطلات نهاية الأسبوع بداية من 24 أبريل- نيسان المقبل، الذي يصادف اليوم الأول من عطلة الربيع لأكاديمية نانت.

قرار مجانية وسائل النقل بمدينة نانت كان من بين الوعود الانتخابية التي حملتها جوهانا رولاند خلال حملتها وكان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أيلول- سبتمبر المقبل قبل أن يتم تقديمه إلى أبريل- نيسان.

بشكل ملموس، فإن شبكة النقل العام بأكملها التي تضم خطوط الترامواي والحافلات وقوارب النهر ستكون مجانية خلال عطلات نهاية الأسبوع للجميع، سواء بالنسبة لسكان المدينة أم السياح. ومن المنتظر أن يتم التصويت على الإجراء في المجلس الحضري القادم وسيُطبق اعتبارًا من منتصف ليل السبت وحتى الأحد.

بعد خسائر مالية فادحة مرتبطة بالقيود المفروضة جراء فيروس كورونا تقدر بأكثر من 9 ملايين يورو، وعادت شبكة النقل في نانت العمل بكامل طاقته الاستيعابية. وتهدف عمدة المدينة حاليا لزيادة حركة التنقل، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي والبيئي للقرار، وفقًا لرئيسة بلدية نانت.

ومنذ الأول من كانون الثاني-يناير الماضي، انخفضت أسعار الاشتراكات في شبكة المواصلات المحلية بنسبة 20 بالمئة. ليضاف إجراء مجانية وسائل المواصلات خلال عطلات نهاية الأسبوع وهو ما يعد بشرى سارة لجميع المسافرين بعد عشر سنوات من الزيادات المتتالية في الأسعار على شبكة النقل في نانت.