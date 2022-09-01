مقتل فلسطينين اثنين خلال مواجهات في الضفة الغربية المحتلة ليلا (وزارة الصحة)

قتل فلسطينيان بالرصاص خلال مواجهات مع الجيش الاسرائيلي ليل الأربعاء الخميس في الضفة الغربية المحتلة، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس.

وقالت الوزارة إن "الشاب سامر خالد (25 عاماً) من مخيم العين في نابلس استشهد جراء إصابته برصاصة في الرقبة" بينما "استشهد يزن عفانة (26 عاما) جراء إصابته برصاصة في القلب، وهو من مخيم قلنديا قضاء القدس".

وقال الجيش في بيان إنه قام بعمليات اقتحام واعتقالات خلال الليل وفي ساعات الصباح في كافة أنحاء الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب بمشاركة قوات من الجيش والأمن العام (شين بيت) وحرس الحدود.

وأشار إلى "قتل فلسطينين اثنين أحدهما في مدينة البيرة وآخر في مخيم بلاطة".

وأوضح الجيش أن قواته "عملت في مخيم للاجئين في بلاطة واعتقلت مطلوباً يشتبه في ضلوعه في عمليات إرهابية، وردت خلال العملية بإطلاق النار بعدما أطلق النار عليها"، مشيرا إلى أنه أُبلغ بمقتل فلسطيني.

وأضاف الجيش "في مدينة البيرة بالقرب من مدينة رام الله حدثت عدة خلال العملية العسكرية تضمنت إلقاء الحجارة وإلقاء الزجاجات الحارقة على جنودنا الذين ردوا بإجراءات تفريق المتظاهرين. وأعلن مقتل فلسطيني".

وأضاف الجيش أن قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت ليل الأربعاء الخميس "ستة مطلوبين وصادرت نقودا وتم العثور على بندقية من نوع أم سكستين في منطقة الخليل".