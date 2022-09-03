رئيس وزراء المجر فكتور أوربان يكسر الإجماع الغربي و يتوجه إلى موسكو لحضور جنازة ميخائيل غورباتشوف

يتوجه رئيس الوزراء المجري القومي فكتور أوربان الذي يتبع سياسة منفردة في أوروبا عبر تجارة الغاز مع روسيا، إلى موسكو صباح السبت لحضور جنازة آخر زعيم للاتحاد السوفياتي ميخائيل غورباتشوف، كما أعلن سكرتير الدولة للاتصالات الدولية.

وكتب سكرتير الدولة في تغريدة على تويتر غداة إعلان مجموعة غازبروم الروسية العملاقة الإبقاء على إغلاق خط أنابيب الغاز نورد ستريم الحيوي لأوروبا، أن أوربان الذي سيرافقه وفد، يريد أن "يحيي الراحل ميخائيل غورباتشوف".

تأتي زيارة اوربان الى موسكو فيما أعلنت شركة غازبروم الجمعة عن تمديد إغلاق أنبوب الغاز نورد ستريم بسبب أعمال صيانة.

وكانت المجر أعلنت الأربعاء عن اتفاق مع شركة غازبروم الروسية العملاقة لمدّها بشحنات إضافية من الغاز في وقت تواجه الدول الأوروبية الأخرى انخفاضاً حاداً في الإمدادات.

وأقام رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان علاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ عودته إلى السلطة في 2021، وحافظ على هذا التعاون رغم الغزو الروسي لأوكرانيا.

لا لقاء بين بوتين وأوربان

في هذا الصدد، ولقطع الطريق أمام أية تكهنات، أعلن الكرملين أن لا لقاء مقررا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي يزور موسكو السبت لحضور جنازة آخر زعيم للاتحاد السوفياتي ميخائيل غورباتشوف خصوصا وأن بوتين لن يكون حاضرا في مراسم التشييع حسب ما رشح من معلومات.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لوكالة الانباء الروسية ريا-نوفوستي "بحسب معلوماتنا، هو (اوربان) لن يأتي سوى لوداع غورباتشيف. لم يحصل أي طلب لعقد لقاءات".