فيضانات السودان تودي بحياة 112 شخصا وتدمر أكثر من 43 ألف منزل

أعلنت الشرطة السودانية الأحد، أن حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن السيول في البلاد ارتفعت إلى 112 قتيلا، كما دمرت عشرات آلاف المنازل.

وتهطل أمطار غزيرة عادة في السودان بين شهري أيار/مايو وتشرين الأول/اكتوبر ما يؤدي إلى الإضرار بالمنازل والبنية الأساسية والمحاصيل.

وأعلنت الخرطوم الأسبوع الماضي حالة الطوارئ في ست ولايات بسبب الفيضانات.

وقال الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني لوكالة فرانس برس، إن "عدد الوفيات بسبب السيول بلغ 112 إضافة الى 115 إصابة"، كما انهار أكثر من 34 الف منزل.

وكانت السلطات قد أعلنت الشهر الماضي أن الفيضانات قد أودت بحياة 79 شخصا.

وقالت الأمم المتحدة، نقلا عن البيانات الحكومية قبل اسبوع إن 226 ألف شخص قد تضرروا بسبب الفيضانات في السودان.

وكانت أكثر المناطق تأثرت ولايات القضارف وكسلا وشمال وجنوب كردفان إضافة الى إقليم دارفور، وفقا للمنظمة.

وحذرت الأمم المتحدة من أن السيول والفيضانات الناجمة عنها يمكن أن تؤثر على 460 الف شخص، وهو رقم أعلى من المتوسط السنوي للمتضررين الذي بلغ 388 الفا بين عامي 2017 و2021.