أمطار غزيرة تسبب فيضانات مميتة في دارفور

قتل سبعة أشخاص على الأقل بينهم طفل الأحد بحسب الأمم المتحدة وجماعة للإغاثة، بسبب فيضانات مفاجئة ناجمة عن أمطار موسمية غزيرة في منطقة دارفور غرب السودان.

بدأت الأمطار الغزيرة مساء الجمعة في مدينة كاس بولاية جنوب دارفور، بحسب التنسيقية العامة للاجئين والنازحين بدارفور.

وقالت الجماعة إن من بين القتلى امرأة حامل وصبيان تتراوح أعمارهم بين عامين وثمانية أعوام، فيما تسببت الامطار بانهيار مئة منزل على الأقل في مخيمات النازحين بعضها تضرر جزئيا.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد تضرر حوالي 6250 شخصا من هذه الأمطار الغزيرة والفيضانات في محافظات جنوب كردفان والنيل الأبيض وكسلا منذ بداية موسم الأمطار في حزيران/ يونيو.

عادة ما يستمر موسم الأمطار في السودان حتى أيلول/ سبتمبر.

تسببت الفيضانات والأمطار الغزيرة في العام الماضي في مقتل أكثر من 80 شخصا وغمرت عشرات الآلاف من المنازل في جميع أنحاء البلاد.