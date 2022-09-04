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أوكرانيا

فيديو: مسؤول محلي أوكراني يزعم أن روسيا قصفت منطقة خاركيف بالقنابل الفوسفورية

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بقلم:  يورونيوز  مع ا ب
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أوكرانيا
أوكرانيا   -   حقوق النشر  أ ب

أدى القصف الروسي لمدينة خاركيف الأوكرانية إلى تدمير 16 منزلا في قرية بزروكي في منطقة خاركيف ليل السبت. وقال مسؤولون محليون إنها كانت أعنف جولة من الهجمات منذ الأيام الأولى للحرب، وزعم فاشيسلاف زادورينكو رئيس إدارة دراشي هرومادا أن القوات الروسية استعملت القنابل الفوسفورية ضد البينة التحتية المدنية. ولم يلحق أي أذى بالمدنيين جراء الهجمات في وقت تم إجلاء العديد منهم بالفعل، بينما مازل  حوالي ألف شخص يعيشون في القرية وفق مسؤولين.