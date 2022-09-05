الأمين العام لجامعة الدول العربية يلتقي وزراء خارجية لبنان وليبيا في القاهرة

قبل يوم من اجتماع مقرر بين وزراء الخارجية العرب، التقى الإثنين الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بشكل منفصل مع كل من وزيري الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب والليبية نجلاء منقوش في القاهرة. وناقش أبو الغيط ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء منقوش التطورات في ليبيا والمنطقة.

تعيش ليبيا، الدولة الغنية بالنفط منذ سنوات عدة انقسامات بين إدارات متنافسة، تدعم كل منها ميليشيات وحكومات أجنبية.

وفي وقت سابق من نفس اليوم، التقى أبو الغيط بوزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب وناقشا الأزمة الاقتصادية اللبنانية.

من جهته، يعاني لبنان من واحدة من أسوأ الكوارث الاقتصادية في العالم، والتي دفعت ثلاثة أرباع سكان لبنان البالغ عددهم 6 ملايين نسمة إلى براثن الفقر.

تأتي المحادثات بين أبو الغيط ووزراء خارجية لبنان وليبيا قبل يوم واحد من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية.