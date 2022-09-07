شاهد: في النمسا حيث المياه والاخضرار..الجفاف يتهدد أكبر بحيرة داخلية في أوربا الوسطى

انخفض بشكل واضح مستوى المياه في بحيرة نيوسيدل، وهي أكبر بحيرة داخلية في أوربا الوسطى والتي تمتد على الحدود النمساوية المجرية.

لم يستطع أصحاب بعض بيوت العطلات التي تقع على ضفاف البحيرة في الجانب النمساوي من الوصول لمنازلهم، فعليهم الأن السير في الوحل إذا ما أرادوا الذهاب هناك، فبعد ما كانوا يذهبون إلى منازلهم بالقارب، أدى انخفاض مستوى المياه في البحيرة إلى بقاء المنازل والعديد من القوارب في الوحل.

تقول فولفغانغ ألبيرتش وهي تملك أحد المنازل: "لا يمكنني استخدام المنزل بعد الآن، هذا أمر محزن." وتضيف قولها: " إذا أردنا الوصول إلى المنزل يجب أن نوقف القارب على بعد 100 متر، وبعدها نقوم بسحب القارب على الوحل بقوة."

ولعدم وجود طريق بري، قام بعض أصحاب المنازل بسحب قواربهم عبر الوحل، وإقفال المنازل التي كانت مكانا مثاليا لقضاء العطلة الصيفية.