فيدو: المسلمون الشيعة يسيرون نحو كربلاء لإحياء أربعينية الإمام الحسين

يواصل المسلمون الشيعة في العراق المسير نحو مدينة كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين، فيما أستقبل العراق الألاف من الزوار الأجانب خصوصا من الإيرانيين.

ويسير الكثير من اتباع الطائفة الشيعية كل عام من محافظات العراق المختلفة خصوصا المحافظات الجنوبية قاطعين مئات الكيلومترات نحو كربلاء، وهم يحملون الأعلام السوداء تعبيرا عن الحزن، فيما تنتشر على طول الطرق المؤدية إلى المدينة مواكب تقدم الطعام والشراب للزائرين.

وينضم إلى العراقيين في هذه المناسبة آلاف الزائرين الشيعة من دول مختلفة في المنطقة. وتصادف هذه الذكرى اليوم الأربعين لمقتل الحسين بن علي بن أبي طالب في معركة الطف في كربلاء.