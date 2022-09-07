شاهد: الجيوش الثلاثة لقوات تايوان تجري تدريبات بالذخيرة الحية في ظل توتر مع الصين

أجرى الجيش التايواني تدريبات بالذخيرة الحية للقوات المشتركة استمرت يومين، في هنغتشون بمحافظة بينغتونغ في جنوب تايوان، وتأتي هذه التدريبات وسط توتر حدودي مع الصين.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع التايوانية سون لي-فانغ، فأن الجيش التايواني يستعرض قدراته وثقته والتصميم على ضمان أمن تايوان. وشاركت في التدريبات وحدات مختلفة لقوات تايبيه، بما في ذلك المروحيات القتالية والعربات المدرعة والدبابات والقناصة.