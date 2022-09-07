English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
تايوان

شاهد: الجيوش الثلاثة لقوات تايوان تجري تدريبات بالذخيرة الحية في ظل توتر مع الصين

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
euronews_icons_loading
دبابة تطلق النار في تدريبات عسكرية أجريت في هنغتشون - محافظة بينغتونغ في جنوب تايوان 07/09/2022
دبابة تطلق النار في تدريبات عسكرية أجريت في هنغتشون - محافظة بينغتونغ في جنوب تايوان 07/09/2022   -   حقوق النشر  Huizhong Wu/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

أجرى الجيش التايواني تدريبات بالذخيرة الحية للقوات المشتركة استمرت يومين، في هنغتشون بمحافظة بينغتونغ في جنوب تايوان، وتأتي هذه التدريبات وسط توتر حدودي مع الصين.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع التايوانية سون لي-فانغ، فأن الجيش التايواني يستعرض قدراته وثقته والتصميم على ضمان أمن تايوان. وشاركت في التدريبات وحدات مختلفة لقوات تايبيه، بما في ذلك المروحيات القتالية والعربات المدرعة والدبابات والقناصة.