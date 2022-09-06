تايوان تعلن دخول مسيّرة عسكرية صينية منطقة دفاعها الجوي

أعلنت تايوان أن طائرة استطلاع عسكرية صينية من دون طيار دخلت منطقة الدفاع الجوي التابعة لها الاثنين، في آخر عملية توغل تأتي على وقع توتر العلاقات بين البلدين الجارين.

وعبرت المسيّرة التي عرّفت عنها وزارة الدفاع التايوانية على أنها من نوع BZK-007 إلى جنوب غرب "منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي" (أديز) التايوانية برفقة ثماني طائرات حربية صينية.

وتتجاوز منطقة "أديز" التايوانية مجال الجزيرة الجوي وتتداخل مع جزء من "أديز" الصينية بل وتشمل قسما من البر الرئيسي.

وكثّفت الصين بشكل كبير عمليات التوغل التي تنفّذها في منطقة "أديز" التايوانية (جنوب غرب) في العامين الماضيين، إلا أن استخدام المسيّرات العسكرية يعد نادرا.

وكانت آخر مرة يسجّل فيها الجيش التايواني توغلا لمسيّرة قتالية في تشرين الأول/أكتوبر 2020، بعد شهر من بدئه نشر البيانات بشأن تكرار الطلعات الجوية الصينية.

وتأتي عملية التوغل الاثنين بعدما أسقطت القوات التايوانية مسيّرة تجارية غير محددة الهوية على جزيرة صغيرة قبالة البر الرئيسي الصيني.

وكانت تلك أول مرة تسقط فيها القوات التايوانية مسيّرة، بعد سلسلة عمليات توغل مفاجئة نفّذتها مسيّرات صغيرة متوفرة تجاريا في الأسابيع الأخيرة.

وتعد BZK-007 مسيّرة عسكرية أكبر بكثير صنعتها شركة Guizhou (قويتشو) لصناعات الطيران يمكنها القيام برحلات بمسافات طويلة وتملك أجهزة استطلاع متطوّرة.

ويعيش سكان تايوان البالغ عددهم 23 مليونا تحت تهديد دائم من احتمال تعرضهم لغزو من الصين التي تعتبر الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي ديموقراطي، جزءا من أراضيها سيتم انتزاعه بالقوة إذا لزم الأمر.

وكثّفت الصين استعراضاتها العسكرية في عهد الرئيس شي جينبينغ، الزعيم الصيني الأكثر استبدادا وحزما على المستوى الدولي منذ جيل.

وأرسلت الصين الشهر الماضي سفنا حربية وصواريخ ومقاتلات إلى المياه والأجواء المحيطة بتايوان، في تدريبات اعتبرت الأكبر والأكثر عدائية منذ منتصف تسعينات القرن الماضي.

واعتُبرت تلك التدريبات بمثابة احتجاج على زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايبيه.

كما سجّلت تايوان عمليات توغل جوي قياسية نفّذتها مقاتلات صينية في آب/اغسطس.

وباتت عمليات عبور الطائرات الحربية الصينية الخط الأوسط الذي يعد بمثابة حدود غير رسمية بين الجانبين تمر عبر مضيق تايوان، يومية تقريبا منذ زيارة بيلوسي.

وعام 2020، سجّلت الصين حوالي 380 طلعة جوية، بحسب قاعدة بيانات تعدها فرانس برس بناء على تقارير عسكرية تايوانية.

وارتفع العدد بحلول العام الماضي إلى 969.

ونفّذت الطائرات الصينية هذا العام 1100 عملية توغل إلى "أديز".