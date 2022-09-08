شاهد: بسبب غياب الابتكار.. انتقادات تطال هواتف آيفون14 الجديدة

أعلنت شركة آبل (Apple) عن مواصفات هاتفها آيفون 14 رسميا في مؤتمر خاص أقامته على مسرح ستيف جوبز داخل المقر الرئيسي للشركة بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وفيما يأتي آيفون 14 بنفس تصميم ومعالج الجيل السابق، تقول الشركة الأمريكية إنها عززت مواصفات ومميزات الجيل الجديد من آيفون، حيث يأتي بكاميرا رئيسية أفضل وكاميرا أمامية أيضا أفضل، كما يدعم ميزة الاتصال بالطوارئ عبر الأقمار الصناعية، فضلا عن الاكتشاف التلقائي لحوادث السيارات.

وكشف عملاق صناعة التكنولوجيا والهواتف الذكية في العالم لجمهوره أربعة إصدارات من الهاتف الجديد خلال المؤتمر، كما عرضت سماعات إيربود وساعة جديدة يمكن ارتداؤها للرياضات الصعبة باسم "ألترا ووتش"، أو الساعة الفائقة.

غياب الإبداع

في الوقت الذي ينتظر فيه عشاق منتجات الشركة الأمريكية آخر إصداراتها، انتقد عدد كبير من الخبراء ورواد منصات التواصل افتقاد آبل لعنصر الابتكار الذي لطالما تميزت به في السنوات الماضية، فيما تحدث آخرون عن عدم استفادة المشترين من ميزة الاتصال بالأقمار الاصطناعية لأنها محصورة في 4 دول فقط.

ولعل واحدة من أهم التغريدات التي تم نشرها في الساعات الأخيرة الماضية تعود إلى شركة سامسونغ، المنافس الأشهر لآبل، حيث قالت ساخرة "أخبرونها عندما يصبح هاتفهكم قابلا للطي".

وتداول عدد من النشطاء حول العالم صورة تظهر شخصيات سبايدر مان المتشابهة وهي تشير إلى بعضها البعض، في إشارة إلى أن نسخ هاتف آيفون الأخيرة لا تختلف بشكل كبير فيما بينها.

كما تناقل مستخدمون آخرون تعليق ابنة ستيف جوبز، المؤسس المشارك لشركة آبل للحواسيب، التي نشرت "ميمي" مشهور في إشارة منها إلى أن الكثير من المواصفات الفنية بين iPhone 13 و 14 هي نفسها، بما في ذلك حجم الشاشة ومعدل التحديث والتخزين ووحدة المعالجة المركزية و الكاميرات.

وبعدما أعلنت عنها آبل رسميا، تبدأ أسعار هاتف آيفون14 من 799 دولارا، وآيفون 14 بلس من 899 دولارا، فيما تبدأ أسعار آيفون 14 برو من 999 دولارا ومن 1099 للهاتف برو ماكس.