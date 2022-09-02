شاهد: نوكيا تطلق هاتفها الذكي الجديد إكس 30/ 5 جي "الأكثر صداقة للبيئة" في معرض برلين للتكنولوجيات

في سابقة تعد الأولى من نوعها في عالم التكنولوجيات الحديثة وللاتصالات اللاسلكية أطلقت شركة نوكيا الفنلندية هاتفا ذكيا صديقا للبيئة. هاتف نوكيا الجديد إكس 30/ 5 جي 5G X30 مصمم بإطار من الألمنيوم المعاد تدويره بنسبة 100% وظهر بلاستيكي معاد تدويره بنسبة 65%.

واستمرتركيز نوكيا على الاستدامة والحفاظ على البيئة ليطال علبة الهاتف المصنوعة من ورق معاد تدويره بنسبة 70%، وحجم أصغر لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن النقل. ومثلها مثل العملاقين آبل وسامسونغ، توجهت نوكيا نحو إزالة الشاحن لتقليل النفايات الإلكترونية المحتملة.

يقول فلوريان سيش، الرئيس التنفيذي لشركة إتش أم دي غلوبال نوكيا: "تعد الاستدامة موضوعا رئيسيا عالميا يجب أن يهم الجميع"، ويتابع: "نحن في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية بالتأكيد نساهم في الكميات الكبيرة من المنتجات الاستهلاكية، التي يشتريها الناس لأنها تحظى بشعبية كبيرة. لذلك، علينا أن نتحمل المسؤولية ونحاول إيجاد الحلول، للتأكد من أن الناس يمكنهم الاستمتاع بالهواتف، لكنها يجب أن تترك أيضًا أصغر تأثير ممكن في البيئة".

يبدو "الهاتف الذكي الأكثر صداقة للبيئة حتى الآن مثيرًا للإعجاب، ولكنه بالتأكيد لا يزال هناك مجال لتحسينه أكثر. المهمة لا تزال صعبة اليوم لأنه يصعب الحصول على بعض العناصر المكونة للهاتف، مثل المعادن الثمينة المستخدمة في صنع بطارية ليثيوم أيون، بشكل مسؤول.

يأتي طرح هاتف نوكيا إكس 30/ 5 جي 5G X30 الجديد، مع إطلاق الشركة خدمة اشتراك جديدة تسمى "سيركولار" (Circular) التي تهدف إلى مساعدة الناس على الاحتفاظ بهواتفهم لفترة أطول وإبقائها خارج مكب النفايات.

تقول نوكيا إن الاشتراك يقوم على إخضاع أجهزة نوكيا لإعادة التدوير والتجديد وإعادة الاشتراك. ويقول سيش: "لا يمكن استبدال جميع المواد بسهولة ولكن بالتحديد هنا يكمن التزامنا كجزء من "سيركولار"، فنحن نقول إن خدمة الاشتراك الدائري لدينا دائرية حقًا لأنها ليست مجرد برنامج لإعادة الشراء، حيث يمكنك إعادة شراء هاتف شخص ما ثم بيعه في السوق المستعملة".

سيتم بيع هاتف نوكيا إكس 30/ 5 جي 5G X30 بالتجزئة بداية من 399 جنيهًا إسترلينيًا عند إطلاقه في أواخر سبتمبر- أيلول الجاري.

باعت نوكيا، التي كانت في يوم من الأيام صانع الهواتف المحمولة رقم 1 في العالم، قسم الهواتف المحمولة لشركة مايكروسوفت في العام 2014. وحصلت مجموعة "إتش أم دي غلوبال" على حقوق ترخيص استغلال علامة نوكيا التجارية للهواتف المحمولة في أواخر العام 2016. وبعد أن دخلت السوق في العام 2017 ، تراجعت شركة "إتش أم دي غلوبال ببطء" في التصنيف تحت ضغط من صانعي الهواتف الذكية الصينيين.

تم افتتاح معرض إيفا برلين الذي يعد أكبر حدث للإلكترونيات الاستهلاكية في أوروبا بعرض أحدث وسائط تكنولوجيات الإلكترونيات في 31 أغسطس- آب و1 سبتمبر- أيلول. فيما سيبدأ المعرض في استقبال الجمهور من الجمعة 2 سبتمبر- أيلول.