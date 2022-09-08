"جسر لندن انهار"..كيف استعدت بريطانيا لوفاة الملكة إليزابيت الثانية؟

عم الترقب بريطانيا الخميس، بعدما أعرب أطباء الملكة إليزابيث الثانية عن قلقهم بشأن وضعها الصحي، فيما تجمعت عائلتها في قصر بالمورال في اسكتلندا، حيث الملكة. وقد عانت الملكة البالغة 96 عاماً منذ تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي مشكلات صحية، سببت لها صعوبة في المشي والوقوف.

السؤال الأكبر هو ماذا يحدث بالضبط عند وفاة الملكة؟ الإجابة نقدمها لكم عبر تفاصيل الخطة الملكية المعروفة باسم "سقوط جسر لندن"، والتي تدخل حيذ التنفيذ فور وفاتها.

في الساعات التي تلي وفاة الملكة، يتم إجراء "سلسلة اتصالات" لإبلاغ رئيسة الوزراء بالخبر، بواسطة السكرتير الخاص للملكة. كذلك يتم إبلاغ وزير مجلس الوزراء وهو أعلى موظف حكومي بريطاني وعدد من كبار الوزراء والمسؤولين.

كذلك سيتم إبلاغ الوزراء وكبار موظفي الخدمة المدنية بالخبر، عبر رسالة بريد إلكتروني من سكرتير مجلس الوزراء.

يتم تنكيس الأعلام عبر وايتهول لتصبح نصف سارية عند استلام هذا البريد الإلكتروني. الهدف هو أن يتم ذلك في غضون 10 دقائق من وصول خبر وفاة الملكة.

سيتم تأجيل البرلمان والهيئات التشريعية المفوضة في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية. إذا لم يكن البرلمان الإنجليزي منعقداً فسيتم استدعاؤه.

ستعلن العائلة المالكة عن خطط لجنازة الملكة والتي من المتوقع أن تقام بعد عشرة أيام من وفاتها.

بعد ذلك، ستعقد رئيسة الوزراء ليز تراس لقاءً مع الملك الجديد وسيقدم (الملك) تشارلز بثاً للأمة في الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم.

الأمير تشارلز AP Photo

في العاشرة من صباح اليوم التالي لوفاة الملكة، يجتمع مجلس الانضمام الذي يضم شخصيات حكومية رفيعة في قصر سانت جيمس لإعلان الملك تشارلز ملكاً جديداً وسيتم نقل نعش الملكة إلى قصر باكنغهام في لندن من قصر بالمورال التي تمكث فيه الملكة الآن في اسكتلندا.

في صباح اليوم الثالث على وفاة الملكة، سيتلقى الملك تشارلز طلبات التعزية في قاعة ويستمنستر. وبعد الظهر، سيشرع في جولة في المملكة المتحدة، تبدأ بزيارة البرلمان الاسكتلندي وحضور قداس في كاتدرائية سانت جيلز في إدنبرة.

يشهد اليوم الخامس على وفاتها إقامة موكب سيتحرك من قصر باكنغهام إلى قصر ويستمنستر، على طول طريق احتفالي عبر لندن، ويعقد قداساً في قاعة ويستمنستر فور وصول جسد الملكة.