ماذا قال الملوك والزعماء العرب في نعي الملكة إليزابيث الثانية؟

نعى القادة والملوك والزعماء العرب الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا والتي توفت عن عمر 96 عاماً أمس الخميس.

وقال الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك السعودية: "لقد كانت جلالتها نموذجاً للقيادة سيخلده التاريخ:، بينما قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن العالم يتذكر اليوم الأثر العظيم والأعمال الجليلة التي قدمتها الملكة الراحلة طوال مسيرتها.

ونعى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد الملكة إليزابيث قائلاً: "كانت جلالة الملكة صديقة مقربة لدولة الإمارات العربية المتحدة وزعيمة محبوبة ومحترمة اتسمت فترة حكمها الطويلة بالكرامة والرحمة والالتزام الدؤوب بخدمة وطنها".

وأكد بن زايد أنّ الملكة جمعتها بدولة الإمارات "صداقة طويلة وروابط وثيقة"، معتبرا أن "الراحلة الكبيرة كانت رمزاً للحكمة والتسامح".

من جهته، قال الملك عبدالله بن الحسين، عاهل الأردن على تويتر: "الأردن ينعي وفاة زعيمة مبدعة. كانت جلالة الملكة إليزابيث الثانية منارة للحكمة والقيادة القائمة على المبادئ لمدة سبعة عقود. كانت شريكة للأردن وصديقة عزيزة للعائلة. نحن نقف مع شعب وقيادة المملكة المتحدة في هذا الوقت الصعب".

الملكة إليزابيث بصحبة الملك عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا AP Photo

وأضاف الملك عبد الله بقوله إن الملكة "كانت منارة للحكمة والقيادة".

Jordan mourns the passing of an iconic leader. Her Majesty Queen Elizabeth II was a beacon of wisdom and principled leadership for seven decades. She was a partner for Jordan and a dear family friend. We stand with the people and leadership of the UK at this difficult time — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) September 8, 2022

وتحدّث سلطان عمان هيثم بن طارق في برقية تعزية عن "مناقب الملكة الراحلة والمكانة التي حظيت بها بين شعوب العالم"، مشيرًا إلى "أن الملكة الراحلة كانت صديقة دائمة لسلطنة عُمان".

الملكة إليزابيث بصحبة السلطان هيثم وزوجته AP Photo

وكتب أمير قطر تميم بن حمد على حسابه على تويتر إنّ الملكة "كانت خلال مسيرتها الحافلة مصدرًا للإلهام والنبل، وجمعتها بقطر علاقات راسخة وبنّاءة عزّزت روابط الصداقة والشراكة بين شعبينا".

صادق التعازي للعائلة المالكة البريطانية وشعبها الصديق في وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية، والتي فقد العالم برحيلها رمزا إنسانيا كبيرا، فكانت خلال مسيرتها الحافلة مصدرا للإلهام والنبل، وجمعتها بقطر علاقات راسخة وبناءة عززت روابط الصداقة والشراكة بين شعبينا. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) September 8, 2022

وقال الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين: "لقد جمعت الراحلة بمملكة البحرين صداقة طويلة وروابط وثيقة"، مستذكرا دورها البارز فى تعزيز وتوثيق العلاقات التاريخية والشراكة الوثيقة وروابط الصداقة العريقة الراسخة والمتميزة بين بريطانيا ومملكة البحرين.

وأكد أن الملكة إليزابيث حظيت خلال مسيرتها الحافلة باحترام وتقدير ومحبة دول العالم أجمع.

الملكة إليزابيث والملك حمد بن عيسى AP Photo

وقال العاهل المغربي الملك محمد السادس في برقية عزاء موجهة إلى الملك تشارلز الثالث، إن الملكة "ظلت رمزا لعظمة المملكة المتحدة، وكرست حياتهـا لخدمـة بلدها، حيث ارتقـت المملكة المتحدة في عهدها الزاهر إلى مراقي التقدم والرخاء، وتبوأت مكانة وازنة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي".

وأضاف: "المملكة المغربية فقدت برحيلها، صديقة عظيمة ومتميزة ظلت تكن لها كامل التقدير، خاصة وأن الفقيدة الكبيرة كانت شديدة الحرص على تمتين روابط الصداقة التاريخية القائمة بين مملكتينا العريقتين".

وعبر الرئيس العراقي برهم صالح عن شعوره بـ"حزن عميق لوفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية. أقدم التعازي العميقة للعائلة المالكة ولشعب المملكة المتحدة. ستظل ذكراها قائمة كأيقونة عظيمة للتاريخ اتسمت بالكياسة والكرامة والثبات".

بينما قال رئيس السلطة التنفيذية الفلسطينية محمود عباس إن الملكة "كرست حياتها في خدمة وطنها وشعبها منذ اعتلائها العرش لعقود طويلة قضتها في العطاء وعمل الخير وتأدية واجباتها الملكية، تاركة إرثا زاخما سيبقى محفورا في أذهان وقلوب الأجيال".

واعتبر الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي أنّ الراحلة "قادت بلادها لعقود طويلة بحكمة بالغة". وقال في بيان "عزائي للأمة البريطانية في هذا المصاب الجلل، وثقتي كاملة بقدرة الملك تشارلز لسدّ الفراغ الذي ستتركه الملكة إليزابيث الثانية".