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كندا

كندا تقيم يوم السبت مراسم لإعلان اعتلاء الملك تشارلز عرش بريطانيا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
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الملك تشارلز الثالث.
الملك تشارلز الثالث.   -   حقوق النشر  رويترز

قال مكتب الحاكم العام لكندا الجمعة إن مراسم لإعلان اعتلاء الملك تشارلز الثالث عرش بريطانيا ستقام يوم السبت في مدينة أوتاوا. ستقام المراسم في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت غرينتش) في ريدو هول، المقر الرسمي للحاكم العام المعين من قبل بريطانيا، والذي يعمل نيابة عن الملك.

أصبح تشارلز البالغ من العمر 73 عاما ملكا بشكل تلقائي للمملكة المتحدة ورئيسا لبريطانيا و14 دولة أخرى من بينها كندا، بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث يوم الخميس عن عمر ناهز 96 عاما.

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وعلى الرغم من أن كندا لم تعد مستعمرة بريطانية في عام 1867، إلا أنها ظلت في الإمبراطورية البريطانية حتى عام 1982، ولا تزال عضوا في كومنولث دول الإمبراطورية البريطانية السابقة التي كانت ملكة بريطانيا رئيسة لها.

المصادر الإضافية • رويترز