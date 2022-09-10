شاهد: طلبة مدرسة الفنون في مومباي يكرمون الملكة إليزابيث الثانية برسومات خاصة

أطلق الجمعة طلبة في العاصمة المالية للهند مومباي، المستعمرة السابقة لبريطانيا، العنان لريشاتهم وأنجزوا أعمالا فنية تكريما للملكة الراحلة إليزابيث الثانية. وقام الفنانون الشباب برسم عدة صور ملونة للملكة على رصيف المدينة وعلى مرأى المشاة حيث توقف البعض للنظر للأعمال الفنية.

وحصلت الهند، المستعمرة البريطانية السابقة على استقلالها عن التاج البريطاني في 15 أغسطس/ آب 1947، وعندما اعتلت الملكة إليزابيث الثانية العرش في 6 فبراير- شباط 1952، كانت الهند جمهورية مستقلة.

وأمضت الملكة إليزابيث الثانية أكثر من سبعة عقود على العرش وعايشت إعادة المملكة المتحدة بناء نفسها من الحرب وفقدان الإمبراطورية وتغير الاقتصاد ودخولها الاتحاد الأوروبي ومغادرته فيما بعد. كانت الهند جمهورية مستقلة عندما اعتلت الملكة إليزابيث الثانية العرش.