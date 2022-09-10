English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
الهند

شاهد: طلبة مدرسة الفنون في مومباي يكرمون الملكة إليزابيث الثانية برسومات خاصة

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
طالبة في مدرسة جوروكول للفنون في مومباي ترسم لوحة تكريماً للملكة إليزابيث الثانية.
طالبة في مدرسة جوروكول للفنون في مومباي ترسم لوحة تكريماً للملكة إليزابيث الثانية.   -   حقوق النشر  أ ب

أطلق الجمعة طلبة في العاصمة المالية للهند مومباي، المستعمرة السابقة لبريطانيا، العنان لريشاتهم وأنجزوا أعمالا فنية تكريما للملكة الراحلة إليزابيث الثانية. وقام الفنانون الشباب برسم عدة صور ملونة للملكة على رصيف المدينة وعلى مرأى المشاة حيث توقف البعض للنظر للأعمال الفنية.

وحصلت الهند، المستعمرة البريطانية السابقة على استقلالها عن التاج البريطاني في 15 أغسطس/ آب 1947، وعندما اعتلت الملكة إليزابيث الثانية العرش في 6 فبراير- شباط 1952، كانت الهند جمهورية مستقلة. 

viber

وأمضت الملكة إليزابيث الثانية أكثر من سبعة عقود على العرش وعايشت إعادة المملكة المتحدة بناء نفسها من الحرب وفقدان الإمبراطورية وتغير الاقتصاد ودخولها الاتحاد الأوروبي ومغادرته فيما بعد. كانت الهند جمهورية مستقلة عندما اعتلت الملكة إليزابيث الثانية العرش.

المصادر الإضافية • أسوشييتد برس