تصريحات لطبيب سعودي حول مشاهدة النساء للأفلام الإباحية تثير ضجة واسعة في البلاد

بعد أن كشف الدكتور السعودي ومدير الجمعية السعودية للأمراض المعدية في جدة، نزار باهبري، أن نتائج استبيان أجراه في العام 2019 وشاركت فيه 3000 امرأة سعودية حول مشاهدة الأفلام الإباحية أظهرت أن 92 بالمئة منهن يشاهدن مثل هذه الأفلام أثار كلام باهبري موجة سخط واسعة في الشارع السعودي.

وانهالت التعليقات التي تطالبه بالاعتذار الفوري. وتصدر وسم "نزار باهبري يسيء للسعوديات" قائمة الأوسمة الأكثر تداولا في المملكة.

وخلال حديث لبرنامج "سيدتي" على قناة "روتانا خليجية"، قال باهبري "إنه في عام 2014 عندما أرسلت أولى الاستبيانات، سألنا في السوشيل ميديا، كم من النساء رأين مقطعا جنسيا واحدا على مدار العام، فكانت النسبة حوالى 23%".

وتابع "عندما قمت بالاستبيان نفسه في عام 2019 وصلت النسبة من النساء اللواتي أجبن على الاستبيان وكان عددهن أكثر من 3 آلاف امرأة.. وصلت إلى 92% .. لذا أن الآن وفي الكثير من الأحيان، خلال الدورات ما قبل الزواج.. أقول للرجال لا يمكنك أن تهاجم زوجتك التي تزوجتها مؤخرا، وتقول لها من أين عرفت بهذه الأمور؟ لأن الوصول إلى المحتوى أصبح أسهل بكثير من السابق".

وأعاد الدكتور محمد الهدلا نشر مداخلة باهبري المثيرة للجدل، قائلا "المعنى الحقيقي لعذر أقبح من ذنب هذه النتائج السلبية لدراسة غير علمية ومنطقية بل هي نتيجة ومخرجات تمثل فكر صاحبها ولاعلاقة لها بالمنهج العلمي ولا الواقع الحقيق للمرأة السعودية التي هي أشرف وأكرم من هذا الطرح السلبي".

وبعد الزوبعة التي أثارتها تصريحات الطبيب السعودي، أعاد باهبري نشر تغريدة على صفحته الرسمية جاء فيها "تعليق: لا يمكن أن أتجنى على بناتي في الأرض... قديماً صعب الوصول لها والآن أصبح سهلاً.. نشرت مجرد استبيان بسيط .. وجاوبني أكثر من ٣٠٠٠ سيدة على سؤال هل حصل وشاهدت مقطع مرة واحدة في حياتك والإجابة كانت نعم من ٩٢ ٪ ليس هذا معناه كل المجتمع هي شريحة تتابع حساباتي والمعنى أنه قد يحدث".

وردا على الكلام الذي اعتبر مسيئا للمرأة السعودية، قال الدكتور عيدان الزهراني في تغريدة نشرها على تويتر: "كنت بالأمس أدعو إلى حماية الأطباء ممن يسيء إليهم بعد أن صرح أحدهم بأن ٧٠٪ من الأطباء معتلون نفسياً، وبعدما طلع علينا د باهبري أن ٩٣٪ من بنات مجتمعنا الفاضل يشاهدن أفلاما اباحية، أدعو إلى حماية المجتمع من بعض الأطباء ومحاسبتهم على إساءتهم".

من جانبه اعتبر الإعلامي قاسم الخبراني، أن الاستبيان ظالم ومجحف، قائلا: "استبيان ظالم ومجحف عدد الاناث في السعودية يتجاوز 14مليون بينما لم يشارك في الاستبيان سوى 3 الاف حيث لايشكل شيء بالنسبة للإجمالي وقد تكون أكثرها معرفات وهمية وتحمل أسماء نساء أو قد تكون من خارج المملكة تويتر وغيرها ليست مقياس".

أما الصحفي سلمان جابري، كان له رأيا مغايرا.. وعلق عبر تويتر قائلا : "الدكتور نزار كان يتحدث بإسم العلم، ولا حياء في العلم، وكلامه كان واضح ومنطقي جدًا وهو وجود إختلاف في مستوى سهولة الوصول إلى المشاهد الإباحة عن الماضي. ( نتفلكس ) وحدها وفي مسلسلاتها وأفلامها تحوي عدد لا حصر له من مشاهد الشذوذ والإباحة".