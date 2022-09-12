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أذربيجان

باكو: زيادة كبيرة في صادرات الغاز من أذربيجان إلى أوروبا

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بقلم:  يورونيوز
محطة توزيع لخط أنابيب نورد ستريم 1-ألمانيا، 30 أغسطس 2022
محطة توزيع لخط أنابيب نورد ستريم 1-ألمانيا، 30 أغسطس 2022   -   حقوق النشر  ODD ANDERSEN / AFP

ارتفعت صادرات الغاز من أذربيجان إلى أوروبا بأكثر من ثلاثين في المئة هذه السنة، حسبما أعلنت باكو الاثنين، لتصبح بذلك أحد المورّدين البديلين للقارة القديمة التي تسعى إلى الاستغناء عن روسيا.

وأعلن وزير الطاقة الأذري برويز شهبازوف عبر "تويتر" أن أذربيجان، وهي أحد دول القوقاز الغنية بالمحروقات، "سلّمت 7,3 مليار متر مكعّب" من الغاز إلى أوروبا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022.

وفي المجموع، ستسلم باكو 12 مليار متر مكعّب من الغاز إلى أوروبا في العام 2022، أي أعلى بنسبة 31 في المئة عن الكميات المورّدة العام الماضي، وفقاً للمصدر ذاته.

وزارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أذربيجان في تموز/يوليو لإقناع باكو بتصدير المزيد من الغاز إلى أوروبا التي تسعى إلى خفض اعتمادها على الغاز الروسي وسط الصراع في أوكرانيا.

واتفقت فون دير لايين والرئيس الأذري إلهام علييف على مضاعفة حجم الغاز المصدّر من باكو إلى أوروبا "في غضون سنوات قليلة".

المصادر الإضافية • ا ف ب