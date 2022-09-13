وزراء الطاقة الأوروبيون يجتمعون في 30 أيلول/سبتمبر لبحث خطة الطاقة

أعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي الثلاثاء أن وزراء الطاقة في دول التكتل سيجتمعون في 30 أيلول/سبتمبر لمناقشة إجراءات الطوارئ التي اقترحتها المفوضية لوقف الارتفاع في أسعار الغاز والكهرباء بسبب الحرب في أوكرانيا.

وجاء الإعلان في تغريدة على تويتر وزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وكتب سيكيلا في تغريدته: "في 30 أيلول/سبتمبر سننهي ما بدأناه".

وأضاف "دعوت للتو إلى اجتماع استثنائي آخر لمجلس وزراء الطاقة لمناقشة مقترحات المفوضية" المتوقعة هذا الأسبوع.