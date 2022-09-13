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بلجيكا

وزراء الطاقة الأوروبيون يجتمعون في 30 أيلول/سبتمبر لبحث خطة الطاقة

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الثلاثاء 26 يوليو 2022
اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الثلاثاء 26 يوليو 2022   -   حقوق النشر  AP Photo/Virginia Mayo

أعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي الثلاثاء أن وزراء الطاقة في دول التكتل سيجتمعون في 30 أيلول/سبتمبر لمناقشة إجراءات الطوارئ التي اقترحتها المفوضية لوقف الارتفاع في أسعار الغاز والكهرباء بسبب الحرب في أوكرانيا.

وجاء الإعلان في تغريدة على تويتر وزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وكتب سيكيلا في تغريدته: "في 30 أيلول/سبتمبر سننهي ما بدأناه".

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وأضاف "دعوت للتو إلى اجتماع استثنائي آخر لمجلس وزراء الطاقة لمناقشة مقترحات المفوضية" المتوقعة هذا الأسبوع.