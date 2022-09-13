الجيش الأوكراني يزعم اسقاط طائرة مسيّرة إيرانية استخدمتها روسيا

نشرت مديرية الاتصالات الاستراتيجية التابعة للجيش الأوكراني، الثلاثاء صورا لحطام طائرة مسيرّة إيرانية قال الجيش أنه أسقطها بالقرب من كوبيانسك خلال الهجوم الروسي على الجبهة الشرقية.

ووفقا للجيش الأوكراني حملت الطائرة المسيّرة والتي لم تنفجر عند ارتطامها رمز "M214 Gran-2" الذي لا يتوافق مع رموز الأسلحة الروسية المعروفة. كما أن شكل الطائرة (مثلث) يشبه إلى حد كبير طائرة الشاهد الإيرانية.

وكانت المخابرات الأمريكية قد حذرت في يوليو/ تمّوز من أن طهران تخطط لإرسال مئات الطائرات المسيرة والتي تحمل قنابل إلى روسيا لمساعدتها في حربها على أوكرانيا.

ووفقا لمسؤولي الاستخبارات الأمريكية تمتلك إيران نسخ متعددة من طائرة الشاهد المسيّرة والتي سبق استخدامها من قبل الحوثيين في اليمن.

ويقدر الخبراء أن مدى طائرة الشاهد يتراوح إلى حوالي 2000 كيلومترا ولكنها بصدد مواجهة إخفاقات على أرض المعركة في أوكرانيا. تطير الطائرة إلى وجهة بعد برمجتها قبل الانطلاق، وتنفجر إما في الهواء فوق الهدف أو عند الاصطدام به.

في الوقت الذي تقترب إيران فيه من روسيا، تواجه العلاقات الإيرانية الأوكرانية توترا منذ اسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة ركاب أوكرانية قتل جميع ركابها وعددهم 176 شخصًا عام 2020.