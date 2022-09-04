نيوزويك: "روسيا تحاول تجنيد الأشخاص المشردين لسد نقص عدد المتطوعين"

حاولت السلطات الروسية في مدينة سان بطرسبورغ حث الأشخاص المشردين، على التسجيل ضمن قائمات المجندين في الحرب على أوكرانيا، وفق صحيفة نيوزويك الأمريكية.

ويأتي ذلك في وقت تتكبد فيه القوات الروسية خسائر في الرواح وفق الصحيفة، نقلا عن وسائل إعلام محلية، حيث تقول روسيا إن عدد القتلى من جنودها بلغ حوالي 1350 قتيلا، فيما تقول سلطات كييف إنه يصل إلى نحو 49 ألف قتيل، وهذه الأعداد غير مؤكدة.

فقد قالت جمعية "نوشلسكا" الخيرية إن موظفين من دائرة فونسنسكي في ثاني أكبر مدينة روسية، زاروا الملجأ في شهر أغسطس، وإن مسؤولين حاولوا التحدث لمقيمين فيه، تاركين لهم مطبوعات تحتوي معلومات عن نوعية العقود، لكن موظف الملجأ لم يسمح بذلك، وطلب من المسؤولين بالتحدث مع الإدارة.

وقالت المتحدثة باسم الجمعية الخيرية تاتيانا بيزينوفا لنيوزويك، إنها "لا تستطيع تسهيل عملية تجنيد أولئك الذين هم في ملجئها، وإن الجمعية لا يمكن أن تكون وسيطا لتوزيع تلك الوثائق".

وقالت صحيفة نيوزويك نقلا عن وسيلة الإعلام المحلية الروسية "روتوندا"، إن السلطات في سان بطرسبورغ بحثت عن متطوعين للقتال في الحرب الأوكرانية منذ تموز يوليو الماضي، مقابل راتب يبلغ في المتوسط حوالي 3300 دولارا.