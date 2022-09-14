شاهد: رئيس بيلاروس يجمع الحطب "لإنقاذ أوروبا من التجمد حتى الموت" هذا الشتاء

نشر رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو، حليف روسيا الأكبر شريطا مصورا، يظهر فيه قدرا من السخرية، وهو يقطع الخشب من أجل "إنقاذ أوروبا من التجمد حتى الموت"، بسبب برد الشتاء القارس الذي بات على الأبواب، في وقت تبحث أوروبا جاهدة عن التزود بما يكفي من الغاز الطبيعي من مصادر مختلفة في العالم، وإيجاد بديل عن الغاز الروسي الذي أصبحت إمدادت أوروبا به محدودة، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، والعقوبات الغربية المسلطة على موسكو.

ويخاطب لوكاشنكو مرافقا له يظر في الفيديو قائلا: "لن نتركهم يموتون من البرد في أوروبا يا سيميونيتش، سوف نساعد إخواننا، فربما يساعدوننا في يوم ما".