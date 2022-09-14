عيون الأوروبيين على خطاب حالة الاتحاد.. مالذي ستقوله فون دير لايين؟

تلقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خطابها السنوي عن حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء.

يأتي هذا الخطاب -الثالث لرئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لايين عن حالة الاتحاد- في وقت تواجه فيه دول الاتحاد الأوروبي تحديات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة تضع قدراتها على المحك وأمام اختبار حقيقي لمدى صمودها في وجه المتغيرات، خاصة ارتفاع أسعار الطاقة وتسارع تغير المناخ واستمرار غزو روسيا لأوكرانيا.

ويقدم الخطاب فرصة لفون دير لايين لعرض خطتها لخفض فواتير الطاقة الأوروبية الباهظة، المشكلة التي تزداد حدتها مع اقتراب الشتاء وانخفاض درجة الحرارة واستمرار الحرب في أوكرانيا.

يأتي الخطاب كذلك في وقت تمت فيه الموافقة على خطط التعافي لمعظم الدول الأعضاء، وحيث سيوفر برنامج إنفاق الجيل القادم في الاتحاد الأوروبي التمويل للتحول الأخضر في الاتحاد الأوروبي.

سيستعرض الخطاب الإنجازات التي تحققت في العام الماضي ويعرض الأولويات للعام المقبل.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الثلاثاء على تويتر أن السيدة الأولى الأوكرانية أولينا زيلينسكا ستكون ضيفة شرف على اجتماع هذا العام، وقالت إن "شجاعة الشعب الأوكراني أثرت في العالم وألهمته. وستقف معك أوروبا في كل خطوة على الطريق".

هذا الخطاب السنوي أساسي في مسألة إيصال أولويات الاتحاد الأوروبي إلى الجمهور بشكل شفاف ومحدد.

هذا الحدث يشكل نسخة أوروبية من ممارسات مشابهة في العديد من المناطق الأخرى في العالم.

في الولايات المتحدة تعد خطابات حالة الاتحاد الرئاسية تقليد راسخ. لكن على عكس دستور الولايات المتحدة، لا تنص معاهدات الاتحاد الأوروبي على خطاب حالة الاتحاد. أصبح هذا التقليد ممارساً في الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية إطار العمل لعام 2010 الناظمة للعلاقات بين البرلمان والمفوضية.