محكمة فرنسية تصدر حكمها في قضية تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية في حادث تسبب بمقتل 152 شخصا

من المتوقع أن تصدر محكمة فرنسية حكما الأربعاء، في قضية شركة الطيران اليمنية التي كانت تشغل طائرة ركاب تحطمت في المحيط الهندي عام 2009، مما أسفر عن مقتل 152 شخصا.

غادرت الطائرة التابعة للطيران اليمني من باريس، وتوقفت لتنقل المزيد من الركاب في مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا وعند الوصول إلى العاصمة اليمنية صنعاء، غير الركاب الطائرة لإكمال الرحلة، حيث استقل 142 راكباً و11 من أفراد الطاقم طائرة أخرى للتوجه إلى موروني، عاصمة جزر القمر.

أثناء الهبوط وسط رياح قوية، تحطمت طائرة "إيرباص A310" القديمة على بعد حوالي 15 كيلومترًا قبالة ساحل جزر القمر في 30 يونيو/حزيران 2009.

وجهت محكمة باريس تهمة "القتل غير العمد والإصابات غير المقصودة" للخطوط الجوية اليمنية التي تنفي مسؤوليتها عن الحادث، وتواجه أيضا غرامة تصل إلى 225 ألف يورو.

كان معظم الركاب على متن الطائرة من جزر القمر. وكانت الخطوط اليمنية قد حوكمت في باريس بشأن إصابة الناجية الوحيدة من الحادث، والتي كانت تبلغ من العمر 12 عامًا في ذلك الوقت، ووفاة 65 مواطنًا فرنسيًا.

روت الناجية الوحيدة ما حدث لها، حيث تشبثت بهية بكاري، بالحطام العائم وبقيت في عرض البحر لمدة 11 ساعة قبل أن يتم إنقاذها. أصيبت بكسر في الترقوة، وكسر في الفخذ، وحروق وإصابات أخرى، وتوفيت والدتها في الحادث.

وأدلت بكاري، البالغة من العمر 25 عامًا، بشهادة قوية في قاعة محكمة مزدحمة في مايو/ أيار، ونالت الثناء على شجاعتها من القضاة والمحامين.

بهية بكاري الناجية الوحيدة من رحلة اليمنية 626 في قاعة المحكمة في باريس 9 مايو 2022 Francois Mori/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

وانتقد شهود آخرون ما زعموا أنه سوء حالة السفر الجوي من اليمن، الذي دخل منذ ذلك الحين في حرب أهلية طاحنة. زعم البعض أن اليمنية كانت مهتمة بالأرباح أكثر من اهتمامها برعاية ركابها.

وقال محامي أسر الضحايا إن عملية نقل الركاب في اليمنية مثل "توابيت طيارة."

في عام 2015، أمرت محكمتان فرنسيتان أشرفتا على الإجراءات المدنية اليمنية بدفع أكثر من 30 مليون يورو (31.6 مليون دولار) لأسر الضحايا، الذين استنكروا بطء الإجراءات بين فرنسا وجزر القمر، المستعمرة السابقة التي استقلت عام 1975.

وقعت شركة الطيران في عام 2018 اتفاقية سرية مع 835 مستفيدًا، اضطروا إلى الانتظار عدة سنوات أخرى للحصول على تعويض.

لم يحضر أي ممثل عن الشركة محاكمة باريس. واستنكرت بكاري الغياب وقالت إنها تتمنى أن تقوم الشركة بالاعتذار.

على الرغم من ألم استعادة الذكريات، قالت الفتاة الناجية إنها شعرت بالارتياح لخوض تجربة، حتى بعد مرور سنوات عديدة.