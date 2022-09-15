تحت عنوان "كرمالك يا لبنان" .. فرقة مياس الراقصة تبهر العالم وتحصد لقب "أمريكا غوت تالينت"

تحت عنوان "كرمالك يا لبنان"، قدمت فرقة "مياس" اللبنانية الراقصة آخر عروضها في برنامج "أمريكا غوت تالينت"، ونجحت في حصد لقب أكثر البرامج العالمية شهرة في أمريكا والعالم.

ورغم الويلات التي تعصف بوطنهم الأم، اجتهدوا وأبدعوا وعزموا على الفوز.. وكان لهم ما أرادوا.

36 فناة ومعهم مصمم الرقصات نديم شرفان، أوصلوا لبنان إلى العالمية بأداء مبهر وعروض ساحرة خطفت الأنظار وخفقت لها القلوب.

ووسط أجواء احتفالية صاخبة وصيحات الحاضرين وعلى مسامع الملايين من المشاهدين، أعلن ليل الأربعاء فوز الفرقة اللبنانية في الموسم السابع عشر من البرنامج العالمي وجائزة مالية قدرها مليون دولار.

وتنافست "مياس" في نهائيات المسابقة مع 10 فرق مختلفة تتنوع بين أمريكية وعالمية. وسبق وأن فازت في العام 2019 بالنسخة العربية للبرنامج "آراب غوت تالينت".

وعلى مر الأسابيع السابقة، حظيت "مياس" بدعم عربي وعالمي كبير. وتحت وسم "كرمالك يا لبنان"، و"مياس" انهالت التعليقات المهنئة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلن حساب رئاسة الجمهورية على موقع تويتر، أن الرئيس اللبناني ميشال عون منح فرقة "مياس" وسام الاستحقاق اللبناني المذهّب تقديراً لعطاءاتها الفنية ونجاحها في أهم برامج المواهب العالمية.

وقال الرئيس اللبناني، إن "فوز فرقة "مياس" بأهم برامج المواهب العالمية مدعاة فخر للبنانيين واعتزازهم... هنيئاً لشابات "مياس" ومدربهم وسائر مسؤولي الفرقة هذا النجاح، وشكراُ لجهودكم وإبداعكم لأنكم زرعتم الأمل والضوء في قلوبنا جميعاً".

وباركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور لـ"مياس" في تغريدة نشرتها عبر تويتر وأرفقتها بلحظات إعلان النتائج:"مبروك من قلب قلب كل لبنان فخورين فيكن الف مبروك".