أمطار غزيرة تقتل 7 أشخاص على الأقل في عاصمة كوريا الجنوبية

ذكرت السلطات الكورية الجنوبية، الثلاثاء، أن 7 أشخاص على الأقل، لقوا حتفهم في العاصمة سول والمناطق المحيطة بها، بعد أن تسببت أمطار غزيرة في انقطاع الكهرباء وغمرت الطرق ومحطات مترو الأنفاق.

وهطلت على الجزء الجنوبي من سول أمطار تجاوز منسوبها 100 ملليمتر في الساعة في وقت متأخر من مساء الاثنين، مع سقوط 141.5 ملليمتر من الأمطار على أجزاء أخرى من المدينة، وهي كميات لم تشهدها منذ 80 عاماً، وفقاً لوسائل إعلام محلية نقلاً عن إدارة الأرصاد الجوية الكورية.

وبلغت كميات الأمطار المتراكمة التي تساقطت على سول 420 ملليمتراً حتى الساعة الخامسة من صباح الثلاثاء (20:00 بتوقيت غرينتش يوم الإثنين)، مع توقع مزيد من الأمطار.

وفي حي غانغنام، كانت بعض المباني بدون كهرباء، بينما غمرت المياه السيارات والحافلات ومحطات مترو الأنفاق، مما ترك الناس عالقين. كما غمرت المياه بعض المباني والمتاجر.

وقتل 5 أشخاص على الأقل في سول واثنان آخران في مقاطعة غيونغي المجاورة حتى الساعة السادسة من صباح الثلاثاء، حسبما ذكر المكتب المركزي لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة.

وأصيب 9 أشخاص على الأقل في تلك المناطق، بينما اعتبر 6 في عداد المفقودين.