مقتل 135 جنديًا أرمينيًا على الأقلّ في الاشتباكات مع أذربيجان (حصيلة أرمينية جديدة)

قُتل 135 جنديًا أرمينيًا على الأقلّ هذا الأسبوع في أسوأ مواجهات عند الحدود مع أذربيجان منذ حرب العام 2020، وفق ما جاء في حصيلة جديدة أعلنها رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الجمعة.

وقال باشينيان أثناء جلسة حكومية، "بلغ عدد القتلى حتى الساعة 135. للأسف، هذا ليس العدد النهائي. هناك أيضًا عدد كبير من الجرحى". ويرتفع بذلك عدد القتلى من الجانبين إلى أكثر من مئتين.

وقالت الحكومة الأرمينية في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع باشينيان يوم الجمعة لمناقشة الوضع بين أرمينيا وأذربيجان.

وتابعت الحكومة في البيان "باشينيان أكد أنه على الرغم من حقيقة أن الحدود هادئة نسبيا حتى هذه اللحظة، فإن التوتر الشديد ما زال يشوب الوضع".

وأضافت الحكومة أن باشينيان أجرى محادثات هاتفية أيضا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الجمعة.