مودي لبوتين: الآن "ليس وقت الحرب"

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة إقليمية الجمعة إن الآن "ليس وقت الحرب"، وفق ما أظهرت صور متلفزة.

وقال مودي للرئيس الروسي في سمرقند لدى بدء أول اجتماع مباشر بينهما منذ غزت قوات موسكو أوكرانيا "فخامتك، أعرف بأن الوقت الراهن ليس وقت الحرب"، بحسب تصوير مسجّل بثّته شبكة "دورداشان" الهندية العامة.

من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه يأمل بأن ينتهي النزاع في أوكرانيا في أقرب وقت، مبديا تفهمه لمخاوف الهند المرتبطة بالقتال. وقال بوتين لمودي "أعرف موقفكم من النزاع في أوكرانيا ومخاوفكم.. سنبذل كل ما في وسعنا لإنهائه في أقرب وقت".

وأضاف "للأسف، فإن الطرف المقابل، القيادة في أوكرانيا، أعلن رفضه عملية التفاوض وأعلن رغبته في تحقيق أهدافه بالسبل العسكرية، في ساحة المعركة".