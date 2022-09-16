النائب العام في دبي يطعن على قرار رفض تسليم مطلوب بريطاني إلى الدنمارك

طعن النائب العام في دبي على حكم محكمة محلية هذا الأسبوع برفض ترحيل رجل بريطاني إلى الدنمارك حيث يواجه اتهامات مرتبطة بمخطط للاحتيال الضريبي بقيمة تصل إلى 1.75 مليار دولار.

واعتقلت شرطة دبي في وقت سابق من العام الحالي الرجل ويدعى سانجاي شاه في أعقاب طلب من السلطات الدنمركية بتسليمه.

ورفضت محكمة في دبي يوم الاثنين طلب الترحيل.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر أن محكمة تمييز دبي ستنظر في الطعن المقدم من النائب العام عصام عيسى الحميدان. ولم يذكر المكتب موعد جلسة المحكمة.

عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي يطعن في الحكم الصادر من محكمة استئناف دبي بعدم امكانية تسليم سانجاي شاه - بريطاني الجنسية - والمطلوب للسلطات الدنماركية لتورطه في جرائم احتيال وغسل أموال. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 16, 2022

وعليه، قام النائب العام لإمارة دبي وفقا للاختصاص المنوط به بموجب قانون التعاون القضائي الدولي بالطعن بالنقض في قرار المحكمة بعدم امكانية التسليم، وسوف يتم نظر الطعن أمام محكمة تمييز دبي. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 16, 2022

وطلبت السلطات الدنماركية تسليم شاه، الذي اعتقل في دبي في يونيو حزيران، لمحاكمته على تورطه المزعوم في مخطط احتيال ضريبي.

ويُشتبه في أنه احتال على الحكومة الدنماركية من خلال مخطط تضمن تقديم طلبات إلى وزارة الخزانة نيابة عن مستثمرين وشركات من جميع أنحاء العالم لاسترداد ضريبة أرباح الأسهم التي تبلغ قيمتها أكثر من 9 مليارات كرونة دنماركية (1.23 مليار دولار).

وقال علي الزرعوني محامي شاه لرويترز إن موكله يواصل إنكار ارتكاب أي مخالفات وإنه سيعارض التسليم مشيرا إلى "شكليات" ناقصة في الطلب الدنماركي، وأضاف "سندافع بقوة عن موقف السيد شاه ونرفض تسليمه"، وتابع أن شاه ما زال محتجزا.

وأمرت محكمة مدنية في دبي أمس الخميس شاه ومشتبه بهم آخرين بإعادة حوالي ثمانية مليارات كرونة دنماركية (1.1 مليار دولار)، وفقا لتقرير صادر عن الإذاعة الدنماركية.