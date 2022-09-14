بعد بريطانيا الدنمارك ستدرب عسكريين أوكرانيين على أراضيها

أعلنت الدنمارك الثلاثاء عزمها على تدريب عسكريين أوكرانيين على أراضيها لدعم كييف في التصدّي للغزو الروسي، لتحذو بذلك حذو بريطانيا التي تدرّب قوات أوكرانية في ثكنات بالمملكة المتّحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الدنماركية "ريتزاو" عن وزير الدفاع مورتن بيدسكوف قوله إنّه "سيكون هناك تدريب في الدنمارك. لا يمكنني تقديم مزيد من التفاصيل، ولكن سيكون هناك تدريب للجيش الأوكراني في الدنمارك".

وحتّى الآن اكتفت كوبنهاغن بإرسال مدرّبين إلى بريطانيا التي كانت أول دولة تبادر إلى تدريب قوات أوكرانية على أراضيها.

وفي منتصف حزيران/يونيو تعهّدت لندن تدريب 10 آلاف جندي أوكراني في عدد من القواعد البريطانية في غضون أربعة أشهر.

وعلى غرار دول غربية أخرى، تعهّدت الدنمارك في آب/أغسطس إرسال 130 ضابطاً إلى بريطانيا لدعم مبادرة لندن في تدريب القوات الأوكرانية.

لكنّ انتقال البلد الاسكندنافي إلى تدريب قوات أوكرانية على أراضيه يشكّل انخراطاً أكبر من جانب هذا العضو في كلّ من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في الجهود الرامية لدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.

ويمثّل قرار كوبنهاغن امتداداً لمؤتمر للجهات المانحة لأوكرانيا نظّمه حلف شمال الأطلسي في آب/أغسطس.

وبموجب استفتاء أجري في مطلع حزيران/يونيو، انضمّت كوبنهاغن أيضاً إلى سياسة الدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي والتي ظلّت خارجها طوال ما يقرب من ثلاثين عاماً.