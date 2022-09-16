طعن شرطيَين في وسط لندن ورئيس البلدية يعلن أن الحادث غير مرتبط بالإرهاب

قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن إن اثنين من رجال الأمن تعرضا للطعن في وسط المدينة يوم الجمعة ويجري علاجهما في مستشفى، مضيفة أنه تم إلقاء القبض على رجل للاشتباه في مسؤوليته عن اعتداء على أحد العاملين في الطوارئ والتسبب في إصابة شديدة له.

وذكر البيان "يوم الجمعة 16 سبتمبر في حوالي الساعة 0600 (0500 بتوقيت جرينتش) واجهت الشرطة رجلا مسلحا بسكين في منطقة ساحة ليستر. تعرض شرطيان للطعن ويجري علاجهما الآن في المستشفى".

وقالت الشرطة إن المشتبه به نقل إلى المستشفى للعلاج وما زال هناك.

وصرح صديق خان رئيس بلدية لندن بأن حادث الطعن غير مرتبط بالإرهاب، مضيفا أن إصابات الشرطيين غير خطيرة ولا تهدد حياتهما.

وأبلغ هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لطمأنة المشاهدين، أكدت شرطة العاصمة أن الحادث غير مرتبط بالإرهاب".